США могут ввести санкции против Алжира
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести санкции против Алжира в связи с покупкой североафриканской страной российских истребителей, заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока госдепа США Роберт Палладино.
"Я бы сказал, что государственный департамент привержен соблюдению закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, и такие сделки, как те, что вы описали, могут повлечь за собой соответствующее решение", - сказал Палладино во время слушания в подкомитете сената США по делам Ближнего Востока, Южной Азии, Центральной Азии и вопросам противодействия терроризму.
В 2025 году СМИ Алжира сообщили, что страна заказала у России истребители пятого поколения Су-57.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
