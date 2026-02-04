Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут ввести санкции против Алжира - 04.02.2026, ПРАЙМ
США могут ввести санкции против Алжира
2026-02-04T04:14+0300
2026-02-04T04:14+0300
экономика
россия
мировая экономика
алжир
ближний восток
сша
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести санкции против Алжира в связи с покупкой североафриканской страной российских истребителей, заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока госдепа США Роберт Палладино. "Я бы сказал, что государственный департамент привержен соблюдению закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, и такие сделки, как те, что вы описали, могут повлечь за собой соответствующее решение", - сказал Палладино во время слушания в подкомитете сената США по делам Ближнего Востока, Южной Азии, Центральной Азии и вопросам противодействия терроризму. В 2025 году СМИ Алжира сообщили, что страна заказала у России истребители пятого поколения Су-57. Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
04:14 04.02.2026
 
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести санкции против Алжира в связи с покупкой североафриканской страной российских истребителей, заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока госдепа США Роберт Палладино.
"Я бы сказал, что государственный департамент привержен соблюдению закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, и такие сделки, как те, что вы описали, могут повлечь за собой соответствующее решение", - сказал Палладино во время слушания в подкомитете сената США по делам Ближнего Востока, Южной Азии, Центральной Азии и вопросам противодействия терроризму.
В 2025 году СМИ Алжира сообщили, что страна заказала у России истребители пятого поколения Су-57.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
 
