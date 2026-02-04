https://1prime.ru/20260204/ssha-867192823.html
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку - 04.02.2026, ПРАЙМ
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T22:41+0300
2026-02-04T22:41+0300
2026-02-04T22:41+0300
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151574_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_dd26c5072b502ee5dd472a2757270647.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. "Да, я думаю, он это понимает", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, понимает ли Уорш, что президент США ждет от него снижения ставки.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151574_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_28c083bfc3008add94e3b53a16674d5c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, банки
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Банки
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку
Трамп: кандидат на пост главы ФРС Уорш хочет снизить ключевую ставку