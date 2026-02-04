Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку - 04.02.2026
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку - 04.02.2026, ПРАЙМ
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. | 04.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. "Да, я думаю, он это понимает", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, понимает ли Уорш, что президент США ждет от него снижения ставки.
2026
22:41 04.02.2026
 
Трамп сообщил, что кандидат на пост главы ФРС хочет снижать ключевую ставку

Трамп: кандидат на пост главы ФРС Уорш хочет снизить ключевую ставку

ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку.
"Да, я думаю, он это понимает", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, понимает ли Уорш, что президент США ждет от него снижения ставки.
 
