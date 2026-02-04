https://1prime.ru/20260204/ssha-867193727.html
Трамп ожидает значительного сокращения госдолга США
Трамп ожидает значительного сокращения госдолга США
2026-02-04T23:31+0300
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет значительного сокращения госдолга США с текущих рекордных уровней за счет роста экономики. "У нас есть долг, но у нас также есть (экономический - ред.) рост, и этот рост скоро сделает долг совсем незначительным", - сказал Трамп в интервью NBC. Как следует из данных американского минфина, госдолг США в прошлом году впервые превысил 38 триллионов долларов.
