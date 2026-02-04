https://1prime.ru/20260204/stal-867192954.html
Потребление стали в России в 2026 году снизится
Потребление стали в России в 2026 году снизится - 04.02.2026, ПРАЙМ
Потребление стали в России в 2026 году снизится
"Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T22:51+0300
2026-02-04T22:51+0300
2026-02-04T22:51+0300
рф
северсталь
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_8fd8a44b55ef50afe196b90cb2405f5d.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. "В 2025 году мы видели снижение на 14%, в основном это как раз за счет стройки… В 2026 году пока мы видим падение порядка 3-4%, но это такие ранние прикидки, возможно, конечно, оценки будут меняться среди года, но пока так", - ответил он в эфире РБК "Рынки. Итоги" на вопрос об ожидаемом снижении потребления стали в текущем году. Потребление стали в прошлом году в России снизилось примерно на 14%, что привело к спаду цен на металлопродукцию, вместе с тем замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях, заявлял накануне генеральный директор компании Александр Шевелев.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_198:0:2302:1578_1920x0_80_0_0_3c8b057515219c16367e32c68221c9f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, северсталь, промышленность
РФ, Северсталь, Промышленность
Потребление стали в России в 2026 году снизится
Потребление стали в России в 2026 году снизится на 3-4%
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов.
"В 2025 году мы видели снижение на 14%, в основном это как раз за счет стройки… В 2026 году пока мы видим падение порядка 3-4%, но это такие ранние прикидки, возможно, конечно, оценки будут меняться среди года, но пока так", - ответил он в эфире РБК "Рынки. Итоги" на вопрос об ожидаемом снижении потребления стали в текущем году.
Потребление стали в прошлом году в России снизилось примерно на 14%, что привело к спаду цен на металлопродукцию, вместе с тем замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях, заявлял накануне генеральный директор компании Александр Шевелев.