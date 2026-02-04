https://1prime.ru/20260204/stal-867192954.html

Потребление стали в России в 2026 году снизится

Потребление стали в России в 2026 году снизится - 04.02.2026, ПРАЙМ

Потребление стали в России в 2026 году снизится

"Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T22:51+0300

2026-02-04T22:51+0300

2026-02-04T22:51+0300

рф

северсталь

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_8fd8a44b55ef50afe196b90cb2405f5d.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. "В 2025 году мы видели снижение на 14%, в основном это как раз за счет стройки… В 2026 году пока мы видим падение порядка 3-4%, но это такие ранние прикидки, возможно, конечно, оценки будут меняться среди года, но пока так", - ответил он в эфире РБК "Рынки. Итоги" на вопрос об ожидаемом снижении потребления стали в текущем году. Потребление стали в прошлом году в России снизилось примерно на 14%, что привело к спаду цен на металлопродукцию, вместе с тем замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях, заявлял накануне генеральный директор компании Александр Шевелев.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, северсталь, промышленность