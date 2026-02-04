Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребление стали в России в 2026 году снизится - 04.02.2026
Потребление стали в России в 2026 году снизится
Потребление стали в России в 2026 году снизится - 04.02.2026, ПРАЙМ
Потребление стали в России в 2026 году снизится
"Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T22:51+0300
2026-02-04T22:51+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов. "В 2025 году мы видели снижение на 14%, в основном это как раз за счет стройки… В 2026 году пока мы видим падение порядка 3-4%, но это такие ранние прикидки, возможно, конечно, оценки будут меняться среди года, но пока так", - ответил он в эфире РБК "Рынки. Итоги" на вопрос об ожидаемом снижении потребления стали в текущем году. Потребление стали в прошлом году в России снизилось примерно на 14%, что привело к спаду цен на металлопродукцию, вместе с тем замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях, заявлял накануне генеральный директор компании Александр Шевелев.
2026
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_198:0:2302:1578_1920x0_80_0_0_3c8b057515219c16367e32c68221c9f2.jpg
рф, северсталь, промышленность
РФ, Северсталь, Промышленность
22:51 04.02.2026
 
Потребление стали в России в 2026 году снизится

Потребление стали в России в 2026 году снизится на 3-4%

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Рабочий металлургического комбината
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Рабочий металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" допускает в 2026 году снижения потребления стали в РФ примерно на 3-4%, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов.
"В 2025 году мы видели снижение на 14%, в основном это как раз за счет стройки… В 2026 году пока мы видим падение порядка 3-4%, но это такие ранние прикидки, возможно, конечно, оценки будут меняться среди года, но пока так", - ответил он в эфире РБК "Рынки. Итоги" на вопрос об ожидаемом снижении потребления стали в текущем году.
Потребление стали в прошлом году в России снизилось примерно на 14%, что привело к спаду цен на металлопродукцию, вместе с тем замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях, заявлял накануне генеральный директор компании Александр Шевелев.
 
РФ, Северсталь, Промышленность
 
 
