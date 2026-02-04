Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не планирует изменений по ключевой ставке, заявил Заботкин - 04.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ не планирует изменений по ключевой ставке, заявил Заботкин
банки
финансы
рф
алексей заботкин
банк россия
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России принимает решения по ключевой ставке на заседании совета директоров, никаких изменений не планируется, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. &quot;Разные Центральные банки устроены по-разному, и у нас исторически сложилась система, когда решения по денежно-кредитной политике входят в полномочия совета директоров, и никаких изменений на этот счет не планируется&quot;, - сказал он в эфире радио РБК.В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке пройдет в пятницу 13 февраля, это будет первое заседание по ставке в 2026 году.
банки, финансы, рф, алексей заботкин, банк россия
Банки, Финансы, РФ, Алексей Заботкин, банк Россия
18:48 04.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России принимает решения по ключевой ставке на заседании совета директоров, никаких изменений не планируется, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Разные Центральные банки устроены по-разному, и у нас исторически сложилась система, когда решения по денежно-кредитной политике входят в полномочия совета директоров, и никаких изменений на этот счет не планируется", - сказал он в эфире радио РБК.

В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых.
Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке пройдет в пятницу 13 февраля, это будет первое заседание по ставке в 2026 году.
 
