ЦБ не планирует изменений по ключевой ставке, заявил Заботкин
ЦБ не планирует изменений по ключевой ставке, заявил Заботкин - 04.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ не планирует изменений по ключевой ставке, заявил Заботкин
04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России принимает решения по ключевой ставке на заседании совета директоров, никаких изменений не планируется, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Разные Центральные банки устроены по-разному, и у нас исторически сложилась система, когда решения по денежно-кредитной политике входят в полномочия совета директоров, и никаких изменений на этот счет не планируется", - сказал он в эфире радио РБК.В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке пройдет в пятницу 13 февраля, это будет первое заседание по ставке в 2026 году.
