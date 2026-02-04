Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ до апреля маленькими шагами будет снижать ключевую ставку, считает Шохин - 04.02.2026
ЦБ до апреля маленькими шагами будет снижать ключевую ставку, считает Шохин
БРАЗИЛИА, 4 фев - ПРАЙМ. Центральный банк до апреля будет маленькими шагами снижать ключевую ставку, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. До апреля ЦБ РФ проведет два заседания, которые запланированы на 13 февраля и 20 марта. "До апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться (по траектории снижения ставки - ред.). Но, мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов", - сказал Шохин журналистам. По его словам, снижение ставки до 12-13% к концу года с текущих 16% предполагает, что Банк России должен фактически по половине процентных пункта, на 50 базисных пунктов, снижать ставку на каждом заседании. "Это было бы правильно. Но резких снижений никто не ждет. Потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов, это во-первых. Во-вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как-то может повлиять на это", - продолжил Шохин. Кроме того, по его словам, нужно оценить влияние и других факторов на инфляцию. Он пояснил, что речь идет не только о повышении НДС, но и, например, об утильсборе и курсе рубля.
БРАЗИЛИА, 4 фев - ПРАЙМ. Центральный банк до апреля будет маленькими шагами снижать ключевую ставку, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
До апреля ЦБ РФ проведет два заседания, которые запланированы на 13 февраля и 20 марта.
"До апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться (по траектории снижения ставки - ред.). Но, мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов", - сказал Шохин журналистам.
По его словам, снижение ставки до 12-13% к концу года с текущих 16% предполагает, что Банк России должен фактически по половине процентных пункта, на 50 базисных пунктов, снижать ставку на каждом заседании. "Это было бы правильно. Но резких снижений никто не ждет. Потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов, это во-первых. Во-вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как-то может повлиять на это", - продолжил Шохин.
Кроме того, по его словам, нужно оценить влияние и других факторов на инфляцию. Он пояснил, что речь идет не только о повышении НДС, но и, например, об утильсборе и курсе рубля.
 
