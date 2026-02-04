https://1prime.ru/20260204/stavka-867188912.html

ЦБ до апреля маленькими шагами будет снижать ключевую ставку, считает Шохин

ЦБ до апреля маленькими шагами будет снижать ключевую ставку, считает Шохин - 04.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ до апреля маленькими шагами будет снижать ключевую ставку, считает Шохин

Центральный банк до апреля будет маленькими шагами снижать ключевую ставку, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T20:18+0300

2026-02-04T20:18+0300

2026-02-04T20:18+0300

банки

финансы

рф

александр шохин

центральные банки

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77120/51/771205167_0:113:1500:957_1920x0_80_0_0_8f96b4bf683372581139dbf1d2e8a014.jpg

БРАЗИЛИА, 4 фев - ПРАЙМ. Центральный банк до апреля будет маленькими шагами снижать ключевую ставку, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. До апреля ЦБ РФ проведет два заседания, которые запланированы на 13 февраля и 20 марта. "До апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться (по траектории снижения ставки - ред.). Но, мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов", - сказал Шохин журналистам. По его словам, снижение ставки до 12-13% к концу года с текущих 16% предполагает, что Банк России должен фактически по половине процентных пункта, на 50 базисных пунктов, снижать ставку на каждом заседании. "Это было бы правильно. Но резких снижений никто не ждет. Потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов, это во-первых. Во-вторых, конечно, мы ждем, что геополитика как-то может повлиять на это", - продолжил Шохин. Кроме того, по его словам, нужно оценить влияние и других факторов на инфляцию. Он пояснил, что речь идет не только о повышении НДС, но и, например, об утильсборе и курсе рубля.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, александр шохин, центральные банки, банк россия