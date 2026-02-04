Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобы защиты на приговор экс-вице-губернатору Петербурга - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/sud-867169755.html
Суд рассмотрит жалобы защиты на приговор экс-вице-губернатору Петербурга
Суд рассмотрит жалобы защиты на приговор экс-вице-губернатору Петербурга - 04.02.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит жалобы защиты на приговор экс-вице-губернатору Петербурга
Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы защиты на приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, получившему 13 лет | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T04:29+0300
2026-02-04T05:12+0300
общество
финансы
москва
нижний новгород
санкт-петербург
геннадий тимченко
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867169755.jpg?1770171130
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы защиты на приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, получившему 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что суд 24 февраля рассмотрит три кассационные жалобы в защиту двух фигурантов – Лавленцева и бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана. Ранее защита Лавленцева настаивала на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, однако, оставила срок в силе, хотя и снизила сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей. Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску его бывшего делового партнера бизнесмена Геннадия Тимченко. Забирана суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме. Позднее сообщалось, что Лавленцева также обвинили в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Сумма в договоре составляла 53,111 миллиарда рублей, часть этих денег была похищена, говорилось в судебных документах. Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В 2023 году Лавленцев был признан банкротом.
москва
нижний новгород
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, москва, нижний новгород, санкт-петербург, геннадий тимченко, мосгорсуд
Общество , Финансы, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Геннадий Тимченко, Мосгорсуд
04:29 04.02.2026 (обновлено: 05:12 04.02.2026)
 
Суд рассмотрит жалобы защиты на приговор экс-вице-губернатору Петербурга

Кассационный суд рассмотрит жалобы на приговор экс-вице-губернатору Петербурга Лавленцеву

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы защиты на приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, получившему 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд 24 февраля рассмотрит три кассационные жалобы в защиту двух фигурантов – Лавленцева и бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана.
Ранее защита Лавленцева настаивала на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, однако, оставила срок в силе, хотя и снизила сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску его бывшего делового партнера бизнесмена Геннадия Тимченко. Забирана суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
Позднее сообщалось, что Лавленцева также обвинили в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Сумма в договоре составляла 53,111 миллиарда рублей, часть этих денег была похищена, говорилось в судебных документах.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В 2023 году Лавленцев был признан банкротом.
 
ОбществоФинансыМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГеннадий ТимченкоМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала