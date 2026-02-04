https://1prime.ru/20260204/sud-867169755.html

Суд рассмотрит жалобы защиты на приговор экс-вице-губернатору Петербурга

2026-02-04T04:29+0300

2026-02-04T04:29+0300

2026-02-04T05:12+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы защиты на приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, получившему 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что суд 24 февраля рассмотрит три кассационные жалобы в защиту двух фигурантов – Лавленцева и бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана. Ранее защита Лавленцева настаивала на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, однако, оставила срок в силе, хотя и снизила сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей. Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску его бывшего делового партнера бизнесмена Геннадия Тимченко. Забирана суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме. Позднее сообщалось, что Лавленцева также обвинили в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Сумма в договоре составляла 53,111 миллиарда рублей, часть этих денег была похищена, говорилось в судебных документах. Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В 2023 году Лавленцев был признан банкротом.

