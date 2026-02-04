Россия в 2025 году втрое нарастила поставки свинины в Индию

https://1prime.ru/20260204/svinina-867191083.html
Россия в январе-ноябре прошлого года экспортировала в Индию свинины на 1,8 миллиона долларов, что втрое больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА... | 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года экспортировала в Индию свинины на 1,8 миллиона долларов, что втрое больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Так, стоимость поставок выросла до 1,8 миллиона долларов с 620 тысяч за аналогичный период годом ранее. Это стало рекордом для двусторонней торговли. В результате Россия стала вторым основным поставщиком свинины на индийский рынок. Первое место у Бельгии с поставками на 2,28 миллиона долларов, а третье - у Италии с 310 тысячами долларов.
