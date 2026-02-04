Путин рассказал о товарооборот России и Китая

https://1prime.ru/20260204/tovarooborot-867182024.html

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

