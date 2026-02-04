https://1prime.ru/20260204/tramp-867168425.html

Трамп назвал свою жену кинозвездой

ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал свою супругу Меланью Трамп кинозвездой на фоне успеха её фильма в американском прокате. "Я чрезвычайно рад объявить, что этот законопроект включает новую инициативу по поддержке независимости молодежи из приемных семей - ого - кинозвезды Меланьи Трамп. Она действительно любит детей, и у нее огромный успех", - сказал Трамп журналистам. Трамп подчеркнул, что фильм "Меланья" стал "номером один" из документальных кино за 19 лет, и задался вопросом, что он получит от ее успеха. Мировая премьера фильма "Меланья" о первой леди США состоялась 30 января.

