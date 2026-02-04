https://1prime.ru/20260204/tramp-867168759.html

В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость вести переговоры по разоружению, полагает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "Похоже, у Трампа есть правильные инстинкты, и он понимает, что в мире слишком много ядерного оружия, оно слишком дорогое, что необходимо избежать ядерной войны и нужно вести переговоры по ядерному разоружению. Но судя по всему, у него и его администрации нет четкой стратегии для решения этой проблемы", - сказал Кимбалл РИА Новости. Ядерную угрозу он назвал самой серьезной из тех проблем, с которыми сталкивается мир. Глава ассоциации выразил уверенность в том, что американская администрация не считает контроль над вооружениями и дипломатические усилия по разоружению своим главным приоритетом. Тем не менее, по его словам, именно эта цель должна стать для Трампа главной. Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

