В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия - 04.02.2026
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость вести переговоры по разоружению, полагает исполнительный директор американской... | 04.02.2026
2026-02-04T02:13+0300
2026-02-04T02:13+0300
2026-02-04T02:13+0300
энергетика
общество
мировая экономика
рф
сша
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость вести переговоры по разоружению, полагает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Похоже, у Трампа есть правильные инстинкты, и он понимает, что в мире слишком много ядерного оружия, оно слишком дорогое, что необходимо избежать ядерной войны и нужно вести переговоры по ядерному разоружению. Но судя по всему, у него и его администрации нет четкой стратегии для решения этой проблемы", - сказал Кимбалл РИА Новости.
Ядерную угрозу он назвал самой серьезной из тех проблем, с которыми сталкивается мир.
Глава ассоциации выразил уверенность в том, что американская администрация не считает контроль над вооружениями и дипломатические усилия по разоружению своим главным приоритетом. Тем не менее, по его словам, именно эта цель должна стать для Трампа главной.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
рф
сша
общество, мировая экономика, рф, сша, дональд трамп, владимир путин
Энергетика, Общество , Мировая экономика, РФ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия
Эксперт Кимбалл: Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость переговоров
