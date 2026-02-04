Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260204/tramp-867168759.html
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия - 04.02.2026, ПРАЙМ
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость вести переговоры по разоружению, полагает исполнительный директор американской... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T02:13+0300
2026-02-04T02:13+0300
энергетика
общество
мировая экономика
рф
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867168759.jpg?1770160421
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость вести переговоры по разоружению, полагает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "Похоже, у Трампа есть правильные инстинкты, и он понимает, что в мире слишком много ядерного оружия, оно слишком дорогое, что необходимо избежать ядерной войны и нужно вести переговоры по ядерному разоружению. Но судя по всему, у него и его администрации нет четкой стратегии для решения этой проблемы", - сказал Кимбалл РИА Новости. Ядерную угрозу он назвал самой серьезной из тех проблем, с которыми сталкивается мир. Глава ассоциации выразил уверенность в том, что американская администрация не считает контроль над вооружениями и дипломатические усилия по разоружению своим главным приоритетом. Тем не менее, по его словам, именно эта цель должна стать для Трампа главной. Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, рф, сша, дональд трамп, владимир путин
Энергетика, Общество , Мировая экономика, РФ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
02:13 04.02.2026
 
В США заявили, что Трамп понимает опасность ядерного оружия

Эксперт Кимбалл: Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость переговоров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп понимает опасность ядерного оружия и необходимость вести переговоры по разоружению, полагает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Похоже, у Трампа есть правильные инстинкты, и он понимает, что в мире слишком много ядерного оружия, оно слишком дорогое, что необходимо избежать ядерной войны и нужно вести переговоры по ядерному разоружению. Но судя по всему, у него и его администрации нет четкой стратегии для решения этой проблемы", - сказал Кимбалл РИА Новости.
Ядерную угрозу он назвал самой серьезной из тех проблем, с которыми сталкивается мир.
Глава ассоциации выразил уверенность в том, что американская администрация не считает контроль над вооружениями и дипломатические усилия по разоружению своим главным приоритетом. Тем не менее, по его словам, именно эта цель должна стать для Трампа главной.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
 
ЭнергетикаОбществоМировая экономикаРФСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала