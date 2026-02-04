https://1prime.ru/20260204/tramp-867172662.html

"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России

"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России - 04.02.2026, ПРАЙМ

"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России

Политика президента США Дональда Трампа в отношении разрешения украинского конфликта основана на идее, что налаживание торговых торговых отношений с Россией... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T07:44+0300

2026-02-04T07:44+0300

2026-02-04T07:44+0300

в мире

украина

москва

дональд трамп

владимир путин

foreign policy

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа в отношении разрешения украинского конфликта основана на идее, что налаживание торговых торговых отношений с Россией могут стать наилучшей гарантией, сообщает журнал Foreign Policy. "Ключевым элементом мирной политики администрации Трампа на Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, а американские инвесторы при этом разбогатеют", — говорится в статье. Автор отмечает, что команда хозяина Белого дома уже видит потенциальные выгоды от сотрудничества с Россией, несмотря на то что такие инвестиции будут иметь долгосрочный характер и сопровождаться рядом сложностей.Мирный процесс по УкраинеПо данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.Следующий раунд переговоров состоится 4-5 февраля.

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, foreign policy