"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России
FP: Трамп видит торговлю с Россией гарантией завершения конфликта на Украине
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа в отношении разрешения украинского конфликта основана на идее, что налаживание торговых торговых отношений с Россией могут стать наилучшей гарантией, сообщает журнал Foreign Policy.
"Ключевым элементом мирной политики администрации Трампа на Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, а американские инвесторы при этом разбогатеют", — говорится в статье.
Автор отмечает, что команда хозяина Белого дома уже видит потенциальные выгоды от сотрудничества с Россией, несмотря на то что такие инвестиции будут иметь долгосрочный характер и сопровождаться рядом сложностей.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Следующий раунд переговоров состоится 4-5 февраля.