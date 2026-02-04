Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России - 04.02.2026
"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России
Политика президента США Дональда Трампа в отношении разрешения украинского конфликта основана на идее, что налаживание торговых торговых отношений с Россией... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа в отношении разрешения украинского конфликта основана на идее, что налаживание торговых торговых отношений с Россией могут стать наилучшей гарантией, сообщает журнал Foreign Policy. "Ключевым элементом мирной политики администрации Трампа на Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, а американские инвесторы при этом разбогатеют", — говорится в статье. Автор отмечает, что команда хозяина Белого дома уже видит потенциальные выгоды от сотрудничества с Россией, несмотря на то что такие инвестиции будут иметь долгосрочный характер и сопровождаться рядом сложностей.Мирный процесс по УкраинеПо данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.Следующий раунд переговоров состоится 4-5 февраля.
"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России

