Реакция Трампа на удары России по энергетике возмутила Украину
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Реакция американского лидера Дональда Трампа на ночные удары ВС России по Украину можно расценивать как попытку оказать давление на Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua. "Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары", — сообщается в материале.Автор статьи считает, что такой шаг президента США может принудить Зеленского к уступкам в переговорах в Абу-Даби. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что американский лидер не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по украинским объектам. Во вторник Министерство обороны России объявило, что российские войска нанесли масштабный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам энергетики и местам хранения и сборки беспилотников с дальней дистанцией действия. Это был ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Данный комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Москва по просьбе Трампа временно прекратила атаки на энергетическую инфраструктуру, которая снабжает военные объекты в Украине, на фоне низких зимних температур.
