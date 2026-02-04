Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реакция Трампа на удары России по энергетике возмутила Украину - 04.02.2026, ПРАЙМ
Реакция Трампа на удары России по энергетике возмутила Украину
украина
дональд трамп
вс рф
минобороны рф
владимир зеленский
абу-даби
москва
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Реакция американского лидера Дональда Трампа на ночные удары ВС России по Украину можно расценивать как попытку оказать давление на Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua. "Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары", — сообщается в материале.Автор статьи считает, что такой шаг президента США может принудить Зеленского к уступкам в переговорах в Абу-Даби. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что американский лидер не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по украинским объектам. Во вторник Министерство обороны России объявило, что российские войска нанесли масштабный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам энергетики и местам хранения и сборки беспилотников с дальней дистанцией действия. Это был ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Данный комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Москва по просьбе Трампа временно прекратила атаки на энергетическую инфраструктуру, которая снабжает военные объекты в Украине, на фоне низких зимних температур.
украина
абу-даби
москва
1920
1920
true
украина, дональд трамп, вс рф, минобороны рф, владимир зеленский, абу-даби, москва
УКРАИНА, Дональд Трамп, ВС РФ, Минобороны РФ, Владимир Зеленский, Абу-Даби, МОСКВА
17:41 04.02.2026
 
Реакция Трампа на удары России по энергетике возмутила Украину

Страна.ua: Трамп расценивает удары по энергетике как элемент давления на Киев

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Реакция американского лидера Дональда Трампа на ночные удары ВС России по Украину можно расценивать как попытку оказать давление на Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
"Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары", — сообщается в материале.
Автор статьи считает, что такой шаг президента США может принудить Зеленского к уступкам в переговорах в Абу-Даби.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
17:12
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что американский лидер не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по украинским объектам.
Во вторник Министерство обороны России объявило, что российские войска нанесли масштабный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам энергетики и местам хранения и сборки беспилотников с дальней дистанцией действия. Это был ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России.
Данный комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Москва по просьбе Трампа временно прекратила атаки на энергетическую инфраструктуру, которая снабжает военные объекты в Украине, на фоне низких зимних температур.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Ключевой элемент": СМИ узнали, что Трамп хочет получить от России
07:44
 
УКРАИНАДональд ТрампВС РФМинобороны РФВладимир ЗеленскийАбу-ДабиМОСКВА
 
 
