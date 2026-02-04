https://1prime.ru/20260204/tsb-867184242.html

Аналитики сохранили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 году

2026-02-04T16:51+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики сохранили прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году на уровне 14,1% годовых, ожидания по инфляции повысили до 5,3% с 5,1% в декабре и сохранили прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году на уровне 1,1%, говорится в материалах регулятора. "Ожидания по средней ключевой ставке в 2026 году не изменились – 14,1% годовых. Прогнозы на 2027–2028 годы повышены на 0,1 процентного пункта до 10,4% годовых и 9,0% годовых соответственно", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. "Прогноз на конец горизонта остается выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков – 8,6% (-0,4 процентного пункта) в 2026 году, 5,8% (-0,3 процентного пункта) в 2027 году и 4,5% (-0,1 процентного пункта) в 2028 году", - поясняется там. Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3% (+0,2 процентного пункта к декабрьскому опросу). Они ожидают, что в 2027–2028 годах инфляция будет находиться вблизи цели. Прогнозы роста ВВП не изменились – 1,1% в 2026 году, 1,7% в 2027 году и 1,8% в 2028 году. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +13,3% (средний темп: 1,9% в год). Ожидания по уровню безработицы не претерпели существенных изменений. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году средняя безработица вырастет до 2,4% в 2026 году (как и в декабре), до 2,6% (-0,1 процентного пункта), в 2027 году и до 2,7% (- 0,3 процентного пункта) в 2028 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%). Относительно прогноза по курсу рубля к доллару, то здесь аналитики ожидают более крепкий рубль, чем в декабрьском опросе на всем горизонте - на 3,1–5,8%. Прогноз на 2026 год - 85 рублей за доллар, на 2027 год - 94,5 рубля за доллар, на 2028 год - 98,9 рубля за доллар. По мнению аналитиков, цена нефти для налогообложения на 2026 год понизится до 50 долларов за баррель (в декабрьском опросе - 54 доллара), на 2027 год – до 56 долларов за баррель (57 долларов). К концу прогнозного горизонта, как ожидают аналитики, цена нефти для налогообложения вырастет до 60 долларов за баррель (прогноз остался прежним).

