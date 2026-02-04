Зарплаты россиян за последние четыре года выросли на четверть

https://1prime.ru/20260204/tsentrobank-867185536.html

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по оценкам опрошенных им аналитиков. По оценке аналитиков, россияне в 2025 году стали получать на 24,3% больше, чем четыре года назад. Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляла 99 тысяч 707 рублей. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что реальные зарплаты, по предварительной оценке, в 2025 году выросли в среднем в России на 4,5%, а номинальная зарплата увеличилась на 13,6%.

