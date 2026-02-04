Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зарплаты россиян за последние четыре года выросли на четверть - 04.02.2026, ПРАЙМ
Зарплаты россиян за последние четыре года выросли на четверть
Зарплаты россиян за последние четыре года выросли на четверть - 04.02.2026, ПРАЙМ
Зарплаты россиян за последние четыре года выросли на четверть
Реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по оценкам опрошенных им... | 04.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по оценкам опрошенных им аналитиков. По оценке аналитиков, россияне в 2025 году стали получать на 24,3% больше, чем четыре года назад. Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляла 99 тысяч 707 рублей. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что реальные зарплаты, по предварительной оценке, в 2025 году выросли в среднем в России на 4,5%, а номинальная зарплата увеличилась на 13,6%.
финансы, россия, рф, александр новак, банк россия, росстат
Финансы, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, банк Россия, Росстат
17:25 04.02.2026
 
Зарплаты россиян за последние четыре года выросли на четверть

Реальные зарплаты россиян по итогам 2025 года выросли на четверть

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по оценкам опрошенных им аналитиков.
По оценке аналитиков, россияне в 2025 году стали получать на 24,3% больше, чем четыре года назад.
Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляла 99 тысяч 707 рублей.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что реальные зарплаты, по предварительной оценке, в 2025 году выросли в среднем в России на 4,5%, а номинальная зарплата увеличилась на 13,6%.
 
Заголовок открываемого материала