Цены на золото и серебро заметно повышаются
Биржевые цены на золото и серебро заметно повышаются в среду утром, в ходе торгов котировки драгоценных металлов достигали отметок выше 5 100 долларов и 90... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T11:07+0300
2026-02-04T11:07+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро заметно повышаются в среду утром, в ходе торгов котировки драгоценных металлов достигали отметок выше 5 100 долларов и 90 долларов за тройскую унцию соответственно, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 169,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,43%, - до 5 104,29 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достигал 5 111 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 7,77% - до 89,775 доллара за унцию, в ходе торгов показатель поднимался до 90,423 доллара за унцию.
2026
11:07 04.02.2026
 
Цены на золото и серебро заметно повышаются

Биржевые цены на золото и серебро поднялись выше $5 100 и 90 за тройскую унцию

Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро заметно повышаются в среду утром, в ходе торгов котировки драгоценных металлов достигали отметок выше 5 100 долларов и 90 долларов за тройскую унцию соответственно, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 169,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,43%, - до 5 104,29 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достигал 5 111 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 7,77% - до 89,775 доллара за унцию, в ходе торгов показатель поднимался до 90,423 доллара за унцию.
 
