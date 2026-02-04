https://1prime.ru/20260204/tseny-867177927.html
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро заметно повышаются в среду утром, в ходе торгов котировки драгоценных металлов достигали отметок выше 5 100 долларов и 90 долларов за тройскую унцию соответственно, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 169,29 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,43%, - до 5 104,29 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достигал 5 111 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 7,77% - до 89,775 доллара за унцию, в ходе торгов показатель поднимался до 90,423 доллара за унцию.
