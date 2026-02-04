Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белорусский рынок удобрений к 2030 году может удвоить объёмы производства - 04.02.2026
Белорусский рынок удобрений к 2030 году может удвоить объёмы производства
Белорусский рынок удобрений к 2030 году может удвоить объёмы производства - 04.02.2026, ПРАЙМ
Белорусский рынок удобрений к 2030 году может удвоить объёмы производства
Белорусский рынок минеральных удобрений к 2030 году может увеличить объёмы производства в два раза. Ключевым драйвером роста станет поэтапная модернизация ОАО... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T10:01+0300
2026-02-04T10:01+0300
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Белорусский рынок минеральных удобрений к 2030 году может увеличить объёмы производства в два раза. Ключевым драйвером роста станет поэтапная модернизация ОАО "Гродно Азот", включённая в государственную социально-экономическую программу развития страны. Данная отрасль в Беларуси находится в стадии трансформации на фоне внешнеэкономических ограничений. Введение в 2025 году европейских пошлин и ожидаемое дальнейшее ужесточение тарифов на экспортируемую продукцию привели к переориентации поставок удобрений на рынки стран дальней дуги — Латинской Америки, Азии и Африки — с использованием российских портов. Это, в свою очередь, увеличило логистические издержки в 2,5–3 раза. Несмотря на рост затрат и изменение конъюнктуры, Беларусь сохраняет курс на развитие химической отрасли. Реконструкция "Гродно Азот" направлена на наращивание выпуска азотных удобрений, повышение энергоэффективности производства и укрепление экспортного потенциала при одновременном обеспечении внутреннего рынка. И это несмотря на то, что в последние годы компания столкнулась с ухудшением условий хозяйствования, нестабильностью кредитования и ростом стоимости природного газа, доля которого в себестоимости продукции достигает 50%. Модернизация предприятия пройдет в два этапа. Первый этап рассчитан на 2025–2030 годы и предусматривает реконструкцию: В результате к 2030 году объём промышленного производства должен достичь 117,5% от уровня 2025 года. Второй этап включает: Новый агрегат станет крупнейшим проектом в азотной промышленности Беларуси за последние пять лет. Проектную документацию разработала российская компания ГИАП. Поставку металлоконструкций для строительства осуществляет Evraz Steel Building. Первые отгрузки начались в январе, общий объем поставок до конца апреля составит около 1 400 тонн металлоконструкций. В составе объекта — коробчатая башня высотой около 100 метров, состоящая из 18 ярусов высотой до 6,56 метра каждый. Для несущих колонн потребовалось применение металла толщиной до 60 мм из стали марок С345 и С255, что предполагает проведение 100% ультразвукового контроля сварных соединений. Инженерные решения Evraz Steel Building позволили оптимизировать сечения и узлы конструкций, снизить металлоёмкость отдельных элементов. ОАО "Гродно Азот" — одно из крупнейших химических предприятий СНГ и Восточной Европы. Компания производит азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другую химическую продукцию. Предприятие находится в государственной собственности и входит в концерн "Белнефтехим".
10:01 04.02.2026
 

Белорусский рынок удобрений к 2030 году может удвоить объёмы производства

Предприятие Гродно Азот
Предприятие Гродно Азот - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
© Фото : сайт Гродно Азот
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Белорусский рынок минеральных удобрений к 2030 году может увеличить объёмы производства в два раза. Ключевым драйвером роста станет поэтапная модернизация ОАО "Гродно Азот", включённая в государственную социально-экономическую программу развития страны.
Данная отрасль в Беларуси находится в стадии трансформации на фоне внешнеэкономических ограничений. Введение в 2025 году европейских пошлин и ожидаемое дальнейшее ужесточение тарифов на экспортируемую продукцию привели к переориентации поставок удобрений на рынки стран дальней дуги — Латинской Америки, Азии и Африки — с использованием российских портов. Это, в свою очередь, увеличило логистические издержки в 2,5–3 раза.
Несмотря на рост затрат и изменение конъюнктуры, Беларусь сохраняет курс на развитие химической отрасли. Реконструкция "Гродно Азот" направлена на наращивание выпуска азотных удобрений, повышение энергоэффективности производства и укрепление экспортного потенциала при одновременном обеспечении внутреннего рынка. И это несмотря на то, что в последние годы компания столкнулась с ухудшением условий хозяйствования, нестабильностью кредитования и ростом стоимости природного газа, доля которого в себестоимости продукции достигает 50%.
Модернизация предприятия пройдет в два этапа. Первый этап рассчитан на 2025–2030 годы и предусматривает реконструкцию:
  • цехов аммиак-3 и аммиак-4 с увеличением мощности каждого до 1 750 тонн в сутки;
  • цеха карбамид-2 с ростом производительности с 1 050 до 1 200 тонн в сутки и улучшением качества продукции.
В результате к 2030 году объём промышленного производства должен достичь 117,5% от уровня 2025 года.
Второй этап включает:
  • дальнейшую реконструкцию цеха аммиак-4 с увеличением выработки аммиака до 2 100 тонн в сутки;
  • строительство нового агрегата по производству нитрата аммония мощностью 1 500 тонн в сутки.
Новый агрегат станет крупнейшим проектом в азотной промышленности Беларуси за последние пять лет. Проектную документацию разработала российская компания ГИАП.
Поставку металлоконструкций для строительства осуществляет Evraz Steel Building. Первые отгрузки начались в январе, общий объем поставок до конца апреля составит около 1 400 тонн металлоконструкций. В составе объекта — коробчатая башня высотой около 100 метров, состоящая из 18 ярусов высотой до 6,56 метра каждый. Для несущих колонн потребовалось применение металла толщиной до 60 мм из стали марок С345 и С255, что предполагает проведение 100% ультразвукового контроля сварных соединений.
Инженерные решения Evraz Steel Building позволили оптимизировать сечения и узлы конструкций, снизить металлоёмкость отдельных элементов. ОАО "Гродно Азот" — одно из крупнейших химических предприятий СНГ и Восточной Европы. Компания производит азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другую химическую продукцию. Предприятие находится в государственной собственности и входит в концерн "Белнефтехим".
 
