https://1prime.ru/20260204/ukraina-867170260.html
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине - 04.02.2026, ПРАЙМ
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине
Украина оказалась перед лицом неминуемой угрозы разрушений от российской атаки, и Европа должна поддержать Киев увеличением поставок вооружений. С таким... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T05:32+0300
2026-02-04T05:32+0300
2026-02-04T05:33+0300
россия
общество
украина
киев
европа
андрей мельник
денис шмыгаль
оон
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Украина оказалась перед лицом неминуемой угрозы разрушений от российской атаки, и Европа должна поддержать Киев увеличением поставок вооружений. С таким призывом выступил украинский представитель при ООН Андрей Мельник во время интервью телеканалу Welt. Он отметил, что перед Украиной встала новая угроза в виде сотен дронов и ракет."Теперь это сотни беспилотников и ракет — совершенно новая угроза. Мы надеемся, что ФРГ и наше европейские друзья наконец-то решат резко увеличить количество зенитных ракет, которые поставляются. В противном случае, настоящие катастрофа и апокалипсис неминуемы", — пожаловался дипломат.Мельник также отметил, что конфликт на Украине вступил в новую фазу, в которой Киев оказался в проигрыше. Он выразил озабоченность тем, что атаки, развернутые Россией, особенно в зимний период, превзошли украинские возможности."Количество беспилотников и ракет, которыми (Россия. — Прим. Ред.) <…>, применила прямо посреди зимы, несравнимо с возможностями, которыми располагаем мы", — признался постпред.Между тем, украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове в ночь на вторник. Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Украины, отметил, что в этих городах были повреждены теплоэлектростанции. Минобороны России подтвердило проведение массированной атаки на объекты, имеющие отношение к военной промышленности Украины, а также на энергосистемы и локации, связанные с дронами дальнего действия.
https://1prime.ru/20260203/ukraina-867162759.html
https://1prime.ru/20260203/zapad-867155666.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, киев, европа, андрей мельник, денис шмыгаль, оон, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Андрей Мельник, Денис Шмыгаль, ООН, Минобороны РФ
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине
Постпред Украины при ООН Мельник пообещал катастрофу из-за ударов России