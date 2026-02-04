Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине - 04.02.2026
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине - 04.02.2026, ПРАЙМ
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине
Украина оказалась перед лицом неминуемой угрозы разрушений от российской атаки, и Европа должна поддержать Киев увеличением поставок вооружений. С таким... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Украина оказалась перед лицом неминуемой угрозы разрушений от российской атаки, и Европа должна поддержать Киев увеличением поставок вооружений. С таким призывом выступил украинский представитель при ООН Андрей Мельник во время интервью телеканалу Welt. Он отметил, что перед Украиной встала новая угроза в виде сотен дронов и ракет."Теперь это сотни беспилотников и ракет — совершенно новая угроза. Мы надеемся, что ФРГ и наше европейские друзья наконец-то решат резко увеличить количество зенитных ракет, которые поставляются. В противном случае, настоящие катастрофа и апокалипсис неминуемы", — пожаловался дипломат.Мельник также отметил, что конфликт на Украине вступил в новую фазу, в которой Киев оказался в проигрыше. Он выразил озабоченность тем, что атаки, развернутые Россией, особенно в зимний период, превзошли украинские возможности."Количество беспилотников и ракет, которыми (Россия. — Прим. Ред.) &lt;…&gt;, применила прямо посреди зимы, несравнимо с возможностями, которыми располагаем мы", — признался постпред.Между тем, украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове в ночь на вторник. Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Украины, отметил, что в этих городах были повреждены теплоэлектростанции. Минобороны России подтвердило проведение массированной атаки на объекты, имеющие отношение к военной промышленности Украины, а также на энергосистемы и локации, связанные с дронами дальнего действия.
россия, общество , украина, киев, европа, андрей мельник, денис шмыгаль, оон, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Андрей Мельник, Денис Шмыгаль, ООН, Минобороны РФ
05:32 04.02.2026 (обновлено: 05:33 04.02.2026)
 
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине

Постпред Украины при ООН Мельник пообещал катастрофу из-за ударов России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Украина оказалась перед лицом неминуемой угрозы разрушений от российской атаки, и Европа должна поддержать Киев увеличением поставок вооружений. С таким призывом выступил украинский представитель при ООН Андрей Мельник во время интервью телеканалу Welt. Он отметил, что перед Украиной встала новая угроза в виде сотен дронов и ракет.
"Теперь это сотни беспилотников и ракет — совершенно новая угроза. Мы надеемся, что ФРГ и наше европейские друзья наконец-то решат резко увеличить количество зенитных ракет, которые поставляются. В противном случае, настоящие катастрофа и апокалипсис неминуемы", — пожаловался дипломат.
Мельник также отметил, что конфликт на Украине вступил в новую фазу, в которой Киев оказался в проигрыше. Он выразил озабоченность тем, что атаки, развернутые Россией, особенно в зимний период, превзошли украинские возможности.
"Количество беспилотников и ракет, которыми (Россия. — Прим. Ред.) <…>, применила прямо посреди зимы, несравнимо с возможностями, которыми располагаем мы", — признался постпред.
Между тем, украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове в ночь на вторник. Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Украины, отметил, что в этих городах были повреждены теплоэлектростанции.
Минобороны России подтвердило проведение массированной атаки на объекты, имеющие отношение к военной промышленности Украины, а также на энергосистемы и локации, связанные с дронами дальнего действия.
РОССИЯ Общество УКРАИНА Киев ЕВРОПА Андрей Мельник Денис Шмыгаль ООН Минобороны РФ
 
 
