В ЕС рассказали, как Рютте внезапно опозорился в Раде

МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде Украины, не смог скрыть отсутствие единства в Европейском союзе относительно вопроса ввода войск на Украину. Такое мнение высказал профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano. Он подчеркнул, что Рютте, возможно, полагает, что европейские державы согласны ввести войска для обеспечения мира на Украине. "Он (Рютте. — Прим. Ред.) думает, что европейские страны готовы направить войска на Украину, чтобы предоставить Зеленскому гарантии мира. Что это значит? Эта (Речь. — Прим. Ред.) подтверждает, что в Европе нет согласия, ведь никто не отправит никакие войска на Украину", — пояснил он.Профессор также указал на заблуждения ряда европейских политиков, включая Рютте, в их оценке России как слабой, что приводит к рассуждению о введении войск на Украину и игнорированию вероятной реакции Москвы. Во вторник Рютте обратился к украинскому парламенту, находясь с визитом в Киеве. В телетрансляции с канала "Рада" можно было заметить полупустые залы и немногочисленное присутствие депутатов. Рютте объявил, что иностранные войска появятся на территории Украины после достижения мирного соглашения. МИД России ранее подчеркивал, что сценарий размещения войск стран НАТО на Украине совершенно неприемлем и ведет к возможной эскалации конфликта. Ведомство рассматривает заявления из Великобритании и других стран Европы о возможном размещении сил альянса на Украине как подстрекательства к продолжению военных действий. Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, участвуя в обсуждении предложенного США мирного плана. Однако, в Кремле выражали сомнение насчет стремления Киева к переговорам, подчеркивая, что военные действия России являются средством для принуждения Украины к мирному решению.

