В Британии набросились на Зеленского из-за упоминаний в досье Эпштейна

2026-02-04T05:53+0300

общество

мировая экономика

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Владимира Зеленского в связи с появлением его имени в материалах дела Джеффри Эпштейна. Об это заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "После обнаружения связей с торговцами людьми Зеленскому уже не получится просто так поговорить с американцами, ведь они вполне могут привлечь его к ответственности. А Трамп просто уйдет, не желая связываться с последствиями", — пояснил он.По мнению эксперта, Трампу целесообразнее избегать любого упоминания его имени в скандальных эпизодах дела с участием Эпштейна. "Если кому-то еще не ясно, то в скором времени мы получим полную картину дела, и преступления Зеленского могут стоить ему не только поддержки США", — подытожил Меркурис.РИА Новости недавно узнало из документов, обнародованных Министерством юстиции США, что Владимир Зеленский был упомянут в материалах дела Джеффри Эпштейна в контексте торговли людьми. Один из неизвестных авторов электронного письма 2024 года утверждал, что лидер киевского режима может быть причастен к вывозу людей с Украины, в связи с чем рекомендовал проверить его финансовые источники. На прошлой неделе заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации информации касательно финансиста. Общий объем раскрытых документов составил более 3,5 миллионов файлов, включая текстовые документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.

2026

