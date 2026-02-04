Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867170914.html
2026-02-04T05:53+0300
2026-02-04T05:53+0300
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Владимира Зеленского в связи с появлением его имени в материалах дела Джеффри Эпштейна. Об это заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "После обнаружения связей с торговцами людьми Зеленскому уже не получится просто так поговорить с американцами, ведь они вполне могут привлечь его к ответственности. А Трамп просто уйдет, не желая связываться с последствиями", — пояснил он.По мнению эксперта, Трампу целесообразнее избегать любого упоминания его имени в скандальных эпизодах дела с участием Эпштейна. "Если кому-то еще не ясно, то в скором времени мы получим полную картину дела, и преступления Зеленского могут стоить ему не только поддержки США", — подытожил Меркурис.РИА Новости недавно узнало из документов, обнародованных Министерством юстиции США, что Владимир Зеленский был упомянут в материалах дела Джеффри Эпштейна в контексте торговли людьми. Один из неизвестных авторов электронного письма 2024 года утверждал, что лидер киевского режима может быть причастен к вывозу людей с Украины, в связи с чем рекомендовал проверить его финансовые источники. На прошлой неделе заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации информации касательно финансиста. Общий объем раскрытых документов составил более 3,5 миллионов файлов, включая текстовые документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
05:53 04.02.2026
 
В Британии набросились на Зеленского из-за упоминаний в досье Эпштейна

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Владимира Зеленского в связи с появлением его имени в материалах дела Джеффри Эпштейна. Об это заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"После обнаружения связей с торговцами людьми Зеленскому уже не получится просто так поговорить с американцами, ведь они вполне могут привлечь его к ответственности. А Трамп просто уйдет, не желая связываться с последствиями", — пояснил он.
По мнению эксперта, Трампу целесообразнее избегать любого упоминания его имени в скандальных эпизодах дела с участием Эпштейна.
"Если кому-то еще не ясно, то в скором времени мы получим полную картину дела, и преступления Зеленского могут стоить ему не только поддержки США", — подытожил Меркурис.
РИА Новости недавно узнало из документов, обнародованных Министерством юстиции США, что Владимир Зеленский был упомянут в материалах дела Джеффри Эпштейна в контексте торговли людьми. Один из неизвестных авторов электронного письма 2024 года утверждал, что лидер киевского режима может быть причастен к вывозу людей с Украины, в связи с чем рекомендовал проверить его финансовые источники.
На прошлой неделе заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации информации касательно финансиста. Общий объем раскрытых документов составил более 3,5 миллионов файлов, включая текстовые документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
 
