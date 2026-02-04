Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867171426.html
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России
Авиаудары по объектам ВПК Украины продемонстрировали беспомощность киевского режима, заявил на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T06:15+0300
2026-02-04T06:15+0300
украина
киев
сша
олег соскин
владимир зеленский
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Авиаудары по объектам ВПК Украины продемонстрировали беспомощность киевского режима, заявил на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Мы видим с вами беспомощность. &lt;…&gt; Пока никакого толку нет от этого министра обороны (Дениса Шмыгаля. — Прим. Ред.). Были только разговоры, разговоры, вот это все", — отметил он. Согласно политологу, до сих пор остается загадкой, почему руководство страны не может эффективно реагировать на происходящее в стране. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский использует риторику о мире, чтобы установить в стране диктатуру и продолжать военные действия. "Поэтому никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там по всех переработать.", — заключил Соскин. В ночь на вторник Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на объекты украинской оборонной промышленности. В ведомстве подчеркнули, что эти действия были ответом на нападения ВСУ на гражданские объекты в России, и все запланированные цели были поражены. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по разрешению конфликта пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.
украина
киев
сша
украина, киев, сша, олег соскин, владимир зеленский, вс рф
УКРАИНА, Киев, США, Олег Соскин, Владимир Зеленский, ВС РФ
06:15 04.02.2026
 
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России

Соскин: удар ВС России продемонстрировал беспомощность Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Авиаудары по объектам ВПК Украины продемонстрировали беспомощность киевского режима, заявил на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мы видим с вами беспомощность. <…> Пока никакого толку нет от этого министра обороны (Дениса Шмыгаля. — Прим. Ред.). Были только разговоры, разговоры, вот это все", — отметил он.
Согласно политологу, до сих пор остается загадкой, почему руководство страны не может эффективно реагировать на происходящее в стране. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский использует риторику о мире, чтобы установить в стране диктатуру и продолжать военные действия.
"Поэтому никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там по всех переработать.", — заключил Соскин.
В ночь на вторник Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на объекты украинской оборонной промышленности. В ведомстве подчеркнули, что эти действия были ответом на нападения ВСУ на гражданские объекты в России, и все запланированные цели были поражены.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по разрешению конфликта пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.
 
УКРАИНАКиевСШАОлег СоскинВладимир ЗеленскийВС РФ
 
 
