"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Авиаудары по объектам ВПК Украины продемонстрировали беспомощность киевского режима, заявил на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Мы видим с вами беспомощность. <…> Пока никакого толку нет от этого министра обороны (Дениса Шмыгаля. — Прим. Ред.). Были только разговоры, разговоры, вот это все", — отметил он. Согласно политологу, до сих пор остается загадкой, почему руководство страны не может эффективно реагировать на происходящее в стране. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский использует риторику о мире, чтобы установить в стране диктатуру и продолжать военные действия. "Поэтому никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там по всех переработать.", — заключил Соскин. В ночь на вторник Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на объекты украинской оборонной промышленности. В ведомстве подчеркнули, что эти действия были ответом на нападения ВСУ на гражданские объекты в России, и все запланированные цели были поражены. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по разрешению конфликта пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.

