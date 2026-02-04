https://1prime.ru/20260204/ukraina-867171578.html

В США выступили с предупреждением после удара ВС России по Украине

В США выступили с предупреждением после удара ВС России по Украине

МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Возушные удары российской армии по объектам оборонной промышленности Украины значительно ослабляют способность Киева продолжать конфликт. такое мнение высказал военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins."Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления", — отметил Слебода. Эксперт подчеркнул, что неоднократные призывы мэра Киева Виталия Кличко к жителям столицы покинуть город были не случайны. Анализируя текущую ситуацию, Слебода объяснил, что неспособность украинского руководства справиться с вызовами в конечном итоге обернется крахом ВСУ на фронте и потерей позиций.В ночь на вторник Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на объекты украинской оборонной промышленности. В ведомстве подчеркнули, что эти действия были ответом на нападения ВСУ на гражданские объекты в России, и все запланированные цели были поражены.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по разрешению конфликта пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.

