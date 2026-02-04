Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с предупреждением после удара ВС России по Украине - 04.02.2026, ПРАЙМ
В США выступили с предупреждением после удара ВС России по Украине
2026-02-04T06:24+0300
2026-02-04T06:24+0300
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Возушные удары российской армии по объектам оборонной промышленности Украины значительно ослабляют способность Киева продолжать конфликт. такое мнение высказал военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins."Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления", — отметил Слебода. Эксперт подчеркнул, что неоднократные призывы мэра Киева Виталия Кличко к жителям столицы покинуть город были не случайны. Анализируя текущую ситуацию, Слебода объяснил, что неспособность украинского руководства справиться с вызовами в конечном итоге обернется крахом ВСУ на фронте и потерей позиций.В ночь на вторник Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на объекты украинской оборонной промышленности. В ведомстве подчеркнули, что эти действия были ответом на нападения ВСУ на гражданские объекты в России, и все запланированные цели были поражены.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по разрешению конфликта пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.
06:24 04.02.2026
 
В США выступили с предупреждением после удара ВС России по Украине

Слебода: авиаудары ВС России приближают Украину к невозможности продолжать конфликт

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 февраля — ПРАЙМ. Возушные удары российской армии по объектам оборонной промышленности Украины значительно ослабляют способность Киева продолжать конфликт. такое мнение высказал военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.
"Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления", — отметил Слебода.
Эксперт подчеркнул, что неоднократные призывы мэра Киева Виталия Кличко к жителям столицы покинуть город были не случайны. Анализируя текущую ситуацию, Слебода объяснил, что неспособность украинского руководства справиться с вызовами в конечном итоге обернется крахом ВСУ на фронте и потерей позиций.
В ночь на вторник Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на объекты украинской оборонной промышленности. В ведомстве подчеркнули, что эти действия были ответом на нападения ВСУ на гражданские объекты в России, и все запланированные цели были поражены.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по разрешению конфликта пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.
 
