В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины - 04.02.2026
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185095.html
В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины
В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины - 04.02.2026
В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины
Владимиру Зеленскому предпочтительнее утратить территории военным путем, чем уступить их в ходе переговоров, пишет The American Conservative. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T17:10+0300
2026-02-04T17:11+0300
мировая экономика
украина
москва
юрий ушаков
the american conservative
владимир зеленский
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому предпочтительнее утратить территории военным путем, чем уступить их в ходе переговоров, пишет The American Conservative."Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом. Но Зеленский, возможно, предпочитает этот вариант", — говорится в публикации.Как утверждает обозреватель, если Зеленский решится на уступки в ходе диалога, то в потере земель винить будут именно его, но если их освободят российские военные, то в таком случае украинский народ ополчится на западных союзников. Кроме того, такой исход спасет Зеленского от гнева украинских ультранационалистов, считает автор материала.В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской стороной, но настаивает на присутствии европейцев.Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
https://1prime.ru/20260203/zelenskiy-867155965.html
https://1prime.ru/20260203/finlyandiya-867155805.html
украина
москва
мировая экономика, украина, москва, юрий ушаков, the american conservative, владимир зеленский, владимир путин, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Юрий Ушаков, The American Conservative, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Общество
17:10 04.02.2026 (обновлено: 17:11 04.02.2026)
 
В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины

TAC: Зеленский предпочитает утрату территорий в бою уступкам в переговорах

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому предпочтительнее утратить территории военным путем, чем уступить их в ходе переговоров, пишет The American Conservative.
"Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом. Но Зеленский, возможно, предпочитает этот вариант", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о переговорах после авиаударов
Вчера, 17:15
Как утверждает обозреватель, если Зеленский решится на уступки в ходе диалога, то в потере земель винить будут именно его, но если их освободят российские военные, то в таком случае украинский народ ополчится на западных союзников. Кроме того, такой исход спасет Зеленского от гнева украинских ультранационалистов, считает автор материала.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской стороной, но настаивает на присутствии европейцев.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление о Путине
Вчера, 17:10
 
Мировая экономикаУКРАИНАМОСКВАЮрий УшаковThe American ConservativeВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОбщество
 
 
