В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины
TAC: Зеленский предпочитает утрату территорий в бою уступкам в переговорах
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому предпочтительнее утратить территории военным путем, чем уступить их в ходе переговоров, пишет The American Conservative.
"Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом. Но Зеленский, возможно, предпочитает этот вариант", — говорится в публикации.
Как утверждает обозреватель, если Зеленский решится на уступки в ходе диалога, то в потере земель винить будут именно его, но если их освободят российские военные, то в таком случае украинский народ ополчится на западных союзников. Кроме того, такой исход спасет Зеленского от гнева украинских ультранационалистов, считает автор материала.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской стороной, но настаивает на присутствии европейцев.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
