Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185236.html
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T17:12+0300
2026-02-04T17:12+0300
мировая экономика
общество
киев
запад
украина
financial times
мид
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Четыре года "переговоров" с союзниками, но не с другой стороной конфликта. Это невероятно", — написал он, комментируя публикацию Financial Times.Накануне газета сообщала, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185095.html
киев
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , киев, запад, украина, financial times, мид, нато
Мировая экономика, Общество , Киев, ЗАПАД, УКРАИНА, Financial Times, МИД, НАТО
17:12 04.02.2026
 
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе

Дизен: Киев четыре года договаривается с Западом, но не с Россией

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Четыре года "переговоров" с союзниками, но не с другой стороной конфликта. Это невероятно", — написал он, комментируя публикацию Financial Times.
Накануне газета сообщала, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины
17:10
 
Мировая экономикаОбществоКиевЗАПАДУКРАИНАFinancial TimesМИДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала