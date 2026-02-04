https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185236.html

"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе

"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе - 04.02.2026, ПРАЙМ

"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе

Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T17:12+0300

2026-02-04T17:12+0300

2026-02-04T17:12+0300

мировая экономика

общество

киев

запад

украина

financial times

мид

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Четыре года "переговоров" с союзниками, но не с другой стороной конфликта. Это невероятно", — написал он, комментируя публикацию Financial Times.Накануне газета сообщала, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185095.html

киев

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , киев, запад, украина, financial times, мид, нато