https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185236.html
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе - 04.02.2026, ПРАЙМ
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T17:12+0300
2026-02-04T17:12+0300
2026-02-04T17:12+0300
мировая экономика
общество
киев
запад
украина
financial times
мид
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Четыре года "переговоров" с союзниками, но не с другой стороной конфликта. Это невероятно", — написал он, комментируя публикацию Financial Times.Накануне газета сообщала, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185095.html
киев
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , киев, запад, украина, financial times, мид, нато
Мировая экономика, Общество , Киев, ЗАПАД, УКРАИНА, Financial Times, МИД, НАТО
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
Дизен: Киев четыре года договаривается с Западом, но не с Россией