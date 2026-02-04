Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Информация об Украине в файлах Эпштейна удивила журналиста - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185372.html
Информация об Украине в файлах Эпштейна удивила журналиста
Информация об Украине в файлах Эпштейна удивила журналиста - 04.02.2026, ПРАЙМ
Информация об Украине в файлах Эпштейна удивила журналиста
Связанные с Украиной файлы финансиста Джеффри Эпштейна показывают, что в этой стране продается все, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T17:20+0300
2026-02-04T17:20+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Связанные с Украиной файлы финансиста Джеффри Эпштейна показывают, что в этой стране продается все, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В новых обнародованных файлах Эпштейна упоминаются связанные с Украиной предложения по генетическим экспериментам, включая исследования репродукции человека. В несуществующей стране на продажу выставляют все", — написал он.Накануне РИА Новости узнало из документов, опубликованных Минюстом США, что Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми.Неизвестный автор одного из электронных писем от 2024 года утверждал, что глава киевского режима причастен к вывозу людей с Украины, поэтому следует проверить его доходы.В минувшую пятницу замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185236.html
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185095.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:20 04.02.2026
 
Информация об Украине в файлах Эпштейна удивила журналиста

Боуз: файлы Эпштейна демонстрируют, что на Украине продается все

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Флаг Украины у здания Верховной рады. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Связанные с Украиной файлы финансиста Джеффри Эпштейна показывают, что в этой стране продается все, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В новых обнародованных файлах Эпштейна упоминаются связанные с Украиной предложения по генетическим экспериментам, включая исследования репродукции человека. В несуществующей стране на продажу выставляют все", — написал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
17:12
Накануне РИА Новости узнало из документов, опубликованных Минюстом США, что Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми.
Неизвестный автор одного из электронных писем от 2024 года утверждал, что глава киевского режима причастен к вывозу людей с Украины, поэтому следует проверить его доходы.
В минувшую пятницу замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
В США сделали громкое заявление о территориальных уступках Украины
17:10
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала