Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина подтвердил приоритеты работы
Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина подтвердил приоритеты работы
2026-02-04T17:07+0300
2026-02-04T17:07+0300
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Прямой и доверительный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволил подтвердить приоритеты совместной работы на предстоящий период, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "В целом, состоявшийся прямой доверительный разговор позволил двум лидерам подтвердить стратегически принципиально важные приоритеты совместной работы в предстоящий период", - сказал он журналистам.
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
17:07 04.02.2026
 
Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина подтвердил приоритеты работы

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Прямой и доверительный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволил подтвердить приоритеты совместной работы на предстоящий период, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В целом, состоявшийся прямой доверительный разговор позволил двум лидерам подтвердить стратегически принципиально важные приоритеты совместной работы в предстоящий период", - сказал он журналистам.
 
