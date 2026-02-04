https://1prime.ru/20260204/ushakov-867184645.html
Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина подтвердил приоритеты работы
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Прямой и доверительный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволил подтвердить приоритеты совместной работы на предстоящий период, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "В целом, состоявшийся прямой доверительный разговор позволил двум лидерам подтвердить стратегически принципиально важные приоритеты совместной работы в предстоящий период", - сказал он журналистам.
