Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина подтвердил приоритеты работы

Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина подтвердил приоритеты работы - 04.02.2026, ПРАЙМ

Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина подтвердил приоритеты работы

Прямой и доверительный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволил подтвердить приоритеты совместной работы на... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T17:07+0300

2026-02-04T17:07+0300

2026-02-04T17:07+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Прямой и доверительный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволил подтвердить приоритеты совместной работы на предстоящий период, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "В целом, состоявшийся прямой доверительный разговор позволил двум лидерам подтвердить стратегически принципиально важные приоритеты совместной работы в предстоящий период", - сказал он журналистам.

2026

