Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков - 04.02.2026
https://1prime.ru/20260204/ushakov-867184749.html
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков - 04.02.2026, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, сообщил помощник президента РФ Юрий... | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. "Лидеры в дружеском и доверительном ключе подвели итоги прошедшего года", - сказал он журналистам.
17:08 04.02.2026
 
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги 2025 года

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции.
"Лидеры в дружеском и доверительном ключе подвели итоги прошедшего года", - сказал он журналистам.
 
