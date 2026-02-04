https://1prime.ru/20260204/ushakov-867184749.html
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков - 04.02.2026, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, сообщил помощник президента РФ Юрий... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T17:08+0300
2026-02-04T17:08+0300
2026-02-04T17:08+0300
россия
рф
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181301_0:17:3131:1778_1920x0_80_0_0_a4c4bb0e41f6217dd0c322e990744380.jpg
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеском и доверительном ключе обсудили итоги 2025 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. "Лидеры в дружеском и доверительном ключе подвели итоги прошедшего года", - сказал он журналистам.
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181301_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b21aa3faa7d36e8d99200bfcc77e05e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги года, рассказал Ушаков
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в дружеском ключе обсудили итоги 2025 года