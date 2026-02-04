https://1prime.ru/20260204/ushakov-867184857.html

Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет

Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет - 04.02.2026, ПРАЙМ

Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T17:08+0300

2026-02-04T17:08+0300

2026-02-04T17:08+0300

россия

мировая экономика

китай

рф

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Упомяну, что 16 июля Россия и Китай отметят важную дату 25-летия российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период", - сказал Ушаков журналистам.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, юрий ушаков