Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Упомяну, что 16 июля Россия и Китай отметят важную дату 25-летия российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период", - сказал Ушаков журналистам.
