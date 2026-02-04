Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.02.2026
Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет
Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет - 04.02.2026, ПРАЙМ
Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 04.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Упомяну, что 16 июля Россия и Китай отметят важную дату 25-летия российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период", - сказал Ушаков журналистам.
россия, мировая экономика, китай, рф, юрий ушаков
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Юрий Ушаков
17:08 04.02.2026
 
Договор о добрососедстве России и Китая продлили на пять лет

Договор о добрососедстве России и Китая автоматически продлили на пять лет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Упомяну, что 16 июля Россия и Китай отметят важную дату 25-летия российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период", - сказал Ушаков журналистам.
 
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Юрий Ушаков
 
 
