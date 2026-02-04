Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.02.2026
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума - 04.02.2026, ПРАЙМ
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума
Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно данным организации, в январе стоимость подсолнечного масла составила 1432,5 доллара за тонну, по сравнению с предыдущим месяцем увеличившись на 6%. В годовом выражении рост был еще более ощутимым - почти 19%. Это максимальное значение с августа 2022 года, когда стоимость подсолнечного масла составляла 1496,22 доллара за тонну.
Всемирный банк
10:35 04.02.2026
 
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума

Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, в январе стоимость подсолнечного масла составила 1432,5 доллара за тонну, по сравнению с предыдущим месяцем увеличившись на 6%. В годовом выражении рост был еще более ощутимым - почти 19%.
Это максимальное значение с августа 2022 года, когда стоимость подсолнечного масла составляла 1496,22 доллара за тонну.
 
