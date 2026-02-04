https://1prime.ru/20260204/vb-867176310.html
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно данным организации, в январе стоимость подсолнечного масла составила 1432,5 доллара за тонну, по сравнению с предыдущим месяцем увеличившись на 6%. В годовом выражении рост был еще более ощутимым - почти 19%. Это максимальное значение с августа 2022 года, когда стоимость подсолнечного масла составляла 1496,22 доллара за тонну.
