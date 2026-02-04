https://1prime.ru/20260204/vb-867176429.html

Цена на кокосовое масло обновила минимум почти за год

Цена на кокосовое масло обновила минимум почти за год - 04.02.2026, ПРАЙМ

Цена на кокосовое масло обновила минимум почти за год

Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в январе обновила минимальные... | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T10:35+0300

2026-02-04T10:35+0300

2026-02-04T10:35+0300

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862782925_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5862f28c135f848e8d6415d4db0d25e.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в январе обновила минимальные значения практически годичной давности, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем на 5,4% - до 2 197 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла 1 990 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всемирный банк