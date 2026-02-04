Цена на кокосовое масло обновила минимум почти за год

https://1prime.ru/20260204/vb-867176429.html
всемирный банк
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в январе обновила минимальные значения практически годичной давности, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с декабрем на 5,4% - до 2 197 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла 1 990 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
всемирный банк
