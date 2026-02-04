Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ветеранам боевых действий могут разрешить бесплатно парковать автомобили - 04.02.2026, ПРАЙМ
Ветеранам боевых действий могут разрешить бесплатно парковать автомобили
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать возможность ветеранам боевых действий и их семьям бесплатно парковать автомобили на всех парковках общего пользования, около объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха, и выделять не менее 10% парковочного пространства. Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. "Проектом федерального закона предлагается предоставить право бесплатной парковки ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий право бесплатной парковки", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Порядок предоставления права бесплатной парковки, согласно проекту, устанавливается нормативными правовыми актами субъекта РФ. Проектом предусматривается, что на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений), мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что партию "Справедливая Россия" обращаются ветераны боевых действий с предложением разрешить ветеранам, членам их семей и семьям погибших ветеранов боевых действий бесплатно парковать свои автомобили. "Лишь в некоторых российских городах у них появилась такая возможность, но мы считаем, что льгота должна регулироваться федеральным законом и предоставляться по всей стране", - добавил он. По словам лидера партии, рискуя своей жизнью российские военные и добровольцы с оружием в руках защищают Родину, они получают ранения, увечья, и после возвращения домой с поля боя заслуживают самых разных льгот, и уж тем более они должны распространяться на родственников военнослужащих, отдавших свою жизнь за будущее России. "Речь идёт о конкретной и понятной мере поддержки. Ветераны боевых действий и их семьи ежедневно сталкиваются с бытовыми задачами - поездками в медицинские учреждения, социальные организации, на работу и учёбу. Бесплатная парковка рядом с такими объектами - это не привилегия, а необходимая форма поддержки, которая должна работать по всей стране", - сказал Гусев РИА Новости.
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
04:23 04.02.2026
 
Ветеранам боевых действий могут разрешить бесплатно парковать автомобили

Депутаты от СР предложили разрешить ветеранам боевых действий бесплатно парковать машины

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать возможность ветеранам боевых действий и их семьям бесплатно парковать автомобили на всех парковках общего пользования, около объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха, и выделять не менее 10% парковочного пространства.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
"Проектом федерального закона предлагается предоставить право бесплатной парковки ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий право бесплатной парковки", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Порядок предоставления права бесплатной парковки, согласно проекту, устанавливается нормативными правовыми актами субъекта РФ. Проектом предусматривается, что на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений), мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что партию "Справедливая Россия" обращаются ветераны боевых действий с предложением разрешить ветеранам, членам их семей и семьям погибших ветеранов боевых действий бесплатно парковать свои автомобили.
"Лишь в некоторых российских городах у них появилась такая возможность, но мы считаем, что льгота должна регулироваться федеральным законом и предоставляться по всей стране", - добавил он.
По словам лидера партии, рискуя своей жизнью российские военные и добровольцы с оружием в руках защищают Родину, они получают ранения, увечья, и после возвращения домой с поля боя заслуживают самых разных льгот, и уж тем более они должны распространяться на родственников военнослужащих, отдавших свою жизнь за будущее России.
"Речь идёт о конкретной и понятной мере поддержки. Ветераны боевых действий и их семьи ежедневно сталкиваются с бытовыми задачами - поездками в медицинские учреждения, социальные организации, на работу и учёбу. Бесплатная парковка рядом с такими объектами - это не привилегия, а необходимая форма поддержки, которая должна работать по всей стране", - сказал Гусев РИА Новости.
 
