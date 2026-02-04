https://1prime.ru/20260204/vetnam-867174913.html
Туроператор назвал средний чек на отдых россиянина во Вьетнаме в 2025 году
Туроператор назвал средний чек на отдых россиянина во Вьетнаме в 2025 году - 04.02.2026, ПРАЙМ
Туроператор назвал средний чек на отдых россиянина во Вьетнаме в 2025 году
Средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян в прошлом году составил порядка 70 тысяч рублей на человека на 10 дней, сообщила журналистам руководитель группы... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T09:14+0300
2026-02-04T09:14+0300
2026-02-04T09:14+0300
туризм
бизнес
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867174761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08353fb417f0a8b0753d8553a9c5bc6b.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян в прошлом году составил порядка 70 тысяч рублей на человека на 10 дней, сообщила журналистам руководитель группы стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) туроператора "Русский экспресс" Ирина Юрина. "Средний чек, который у нас есть, на человека порядка 800 долларов, или 70 тысяч рублей. Тут зависит, конечно, от уровня отеля, потому что они очень сильно разнятся. И мы говорим при этом минимум про 10 ночей, потому что все-таки средняя длительность отдыха тоже 10-12 ночей", - отмечает эксперт. Анализ статистики компании за 2025 год показал, что поток российских туристов во Вьетнам вырос практически в 5 раз по сравнению с 2024 годом, добавила Юрина. По ее словам, этот скачок стал возможным благодаря расширению авиасообщения, в первую очередь за счет китайских перевозчиков. Самыми популярными курортами для россиян остаются Нячанг, Фукуок и Дананг. Отмечается значительный рост доли семей с детьми, выбирающих Вьетнам для летнего отдыха, что связано с появлением большого количества отелей, ориентированных на семейную аудиторию, особенно в районе Камрань. Доля таких бронирований достигает не менее 20% и продолжает увеличиваться, отмечает эксперт. Для тех, кто хочет сэкономить на поездке во Вьетнам, Юрина рекомендует два основных способа: бронировать тур заранее и выбирать перелеты с пересадками. "Поэтому лучший способ сэкономить, их два на самом деле: не ждать сейчас горящих туров, потому что горящих практически нет. Чартерные программы, безусловно, имеются, но их достаточно небольшое количество, и по факту они распродаются тоже сильно", - порекомендовала Юрина.
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867174761_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e3b97dbdaa226cdcb97baf101c2e3e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, вьетнам
Туроператор назвал средний чек на отдых россиянина во Вьетнаме в 2025 году
Юрина: средний чек на отдых россиянина во Вьетнаме в 2025 г составил 70 тыс руб
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян в прошлом году составил порядка 70 тысяч рублей на человека на 10 дней, сообщила журналистам руководитель группы стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) туроператора "Русский экспресс" Ирина Юрина.
"Средний чек, который у нас есть, на человека порядка 800 долларов, или 70 тысяч рублей. Тут зависит, конечно, от уровня отеля, потому что они очень сильно разнятся. И мы говорим при этом минимум про 10 ночей, потому что все-таки средняя длительность отдыха тоже 10-12 ночей", - отмечает эксперт.
Анализ статистики компании за 2025 год показал, что поток российских туристов во Вьетнам
вырос практически в 5 раз по сравнению с 2024 годом, добавила Юрина. По ее словам, этот скачок стал возможным благодаря расширению авиасообщения, в первую очередь за счет китайских перевозчиков.
Самыми популярными курортами для россиян остаются Нячанг, Фукуок и Дананг. Отмечается значительный рост доли семей с детьми, выбирающих Вьетнам для летнего отдыха, что связано с появлением большого количества отелей, ориентированных на семейную аудиторию, особенно в районе Камрань. Доля таких бронирований достигает не менее 20% и продолжает увеличиваться, отмечает эксперт.
Для тех, кто хочет сэкономить на поездке во Вьетнам, Юрина рекомендует два основных способа: бронировать тур заранее и выбирать перелеты с пересадками.
"Поэтому лучший способ сэкономить, их два на самом деле: не ждать сейчас горящих туров, потому что горящих практически нет. Чартерные программы, безусловно, имеются, но их достаточно небольшое количество, и по факту они распродаются тоже сильно", - порекомендовала Юрина.