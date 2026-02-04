Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер Белоруссии будет вести переговоры с РФ по газу - 04.02.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Белоруссии будет вести переговоры с РФ по газу
Вице-премьер Белоруссии будет вести переговоры с РФ по газу - 04.02.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Белоруссии будет вести переговоры с РФ по газу
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление совмина о предоставлении вице-премьеру Виктору Каранкевичу полномочий на проведение... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T00:55+0300
2026-02-04T00:55+0300
МИНСК, 4 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление совмина о предоставлении вице-премьеру Виктору Каранкевичу полномочий на проведение переговоров с российской стороной по проектам двух протоколов о поправках в межправсоглашения в газовой сфере. "Уполномочить заместителя премьер-министра Республики Беларусь Каранкевича Виктора Михайловича на проведение переговоров по проектам протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года, протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - говорится в постановлении белорусского правительства, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале. Документ вступил в силу со дня его принятия - 2 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил как основу для проведения переговоров проекты двух протоколов о поправках в межправсоглашения с РФ в газовой сфере 22 января. В конце прошлого года в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цены на газ для Белоруссии с целью выравнивания условий хозяйствования в странах. В январе Александр Рогожник, на тот момент возглавлявший дипмиссию Белоруссии в РФ, сообщал о достигнутых договоренностях в газовой сфере на прошедшей в конце декабря 2025 года встрече вице-премьера Белоруссии Каранкевича и гендиректора ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимира Майорова с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Рогожник говорил, что соответствующее соглашение находится в стадии подписания. По его словам, условия поставок российского газа в Белоруссию в 2026 году будут не хуже действовавших ранее. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в конце ноября 2025 года заявил, что окончательные условия нового контракта на поставки российского газа в Белоруссию определят президенты двух стран. Он отмечал, что "есть предложения по трехлетнему контракту, есть предложения по пятилетнему контракту". Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 декабря 2022 года достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за газ в российских рублях.
00:55 04.02.2026
 
Вице-премьер Белоруссии будет вести переговоры с РФ по газу

Турчин поручил Каранкевичу провести переговоры с РФ по поправкам в газовые соглашения

МИНСК, 4 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление совмина о предоставлении вице-премьеру Виктору Каранкевичу полномочий на проведение переговоров с российской стороной по проектам двух протоколов о поправках в межправсоглашения в газовой сфере.
"Уполномочить заместителя премьер-министра Республики Беларусь Каранкевича Виктора Михайловича на проведение переговоров по проектам протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года, протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - говорится в постановлении белорусского правительства, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.
Документ вступил в силу со дня его принятия - 2 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил как основу для проведения переговоров проекты двух протоколов о поправках в межправсоглашения с РФ в газовой сфере 22 января.
В конце прошлого года в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цены на газ для Белоруссии с целью выравнивания условий хозяйствования в странах.
В январе Александр Рогожник, на тот момент возглавлявший дипмиссию Белоруссии в РФ, сообщал о достигнутых договоренностях в газовой сфере на прошедшей в конце декабря 2025 года встрече вице-премьера Белоруссии Каранкевича и гендиректора ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимира Майорова с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Рогожник говорил, что соответствующее соглашение находится в стадии подписания. По его словам, условия поставок российского газа в Белоруссию в 2026 году будут не хуже действовавших ранее.
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в конце ноября 2025 года заявил, что окончательные условия нового контракта на поставки российского газа в Белоруссию определят президенты двух стран. Он отмечал, что "есть предложения по трехлетнему контракту, есть предложения по пятилетнему контракту".
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 декабря 2022 года достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за газ в российских рублях.
 
