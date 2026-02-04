https://1prime.ru/20260204/vizit-867184975.html

Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай

Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай - 04.02.2026

Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий... | 04.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. "В ходе разговора председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно", - сказал Ушаков журналистам. Последняя очная встреча лидеров проходила в сентябре 2025 года, когда российский президент находился в Китае с четырехдневным визитом. Тогда Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

