https://1prime.ru/20260204/vizit-867184975.html
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай - 04.02.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T17:09+0300
2026-02-04T17:09+0300
2026-02-04T17:09+0300
россия
китай
рф
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181151_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_7384c2e32357518bdd2753c27cf14b1f.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин в среду провели разговор в формате видеоконференции. "В ходе разговора председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно", - сказал Ушаков журналистам. Последняя очная встреча лидеров проходила в сентябре 2025 года, когда российский президент находился в Китае с четырехдневным визитом. Тогда Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867181151_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fc5fd30a8c545e60ea54933cb435adb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рф, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос
РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, ШОС
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай
Си Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в 2026 году