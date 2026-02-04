https://1prime.ru/20260204/vodka-867191586.html
Россия увеличила поставки водки в Индию
04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре поставила в Индию водки на максимальную за два года сумму - 1 миллион долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Экспорт за одиннадцать месяцев прошлого года подскочил в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 1,04 миллиона долларов. В то же время поставки джина составили 130 тысяч долларов против 30 тысяч в январе-ноябре 2024 года. Индия закупает достаточно мало водки на мировом рынке - за январь-ноябрь ее было куплено всего на 27 миллионов долларов против 21,2 миллиона в предыдущий год. Заметными поставщиками были Швеция с поставками на 7,8 миллиона долларов, Франция (6,6 миллиона), Сингапур (3,6 миллиона), ОАЭ (2 миллиона) и Италия (1,1 миллиона). Россия делит шестое место с Черногорией (1,04 миллиона долларов).
