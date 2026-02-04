https://1prime.ru/20260204/vtb-867174422.html

Банки выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку в январе

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банки в январе, по предварительным оценкам, выдали 430 миллиардов рублей на ипотеку, что стало рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, в первый месяц 2026 года россияне получили около 430 миллиардов рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки", - говорится в сообщении. Ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на "семейную" ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Только в ВТБ число проведенных сделок по ней в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшая активность была зафиксирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, совокупно обеспечивших порядка 40% от общего числа сделок, отмечает ВТБ. "Традиционный сценарий "декабрьский ажиотаж – январское затишье" в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали ее в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту", – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Минфин РФ в октябре минувшего года сообщил, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке - по одному на каждого из супругов - теперь оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.

