Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку в январе - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/vtb-867174422.html
Банки выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку в январе
Банки выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку в январе - 04.02.2026, ПРАЙМ
Банки выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку в январе
Банки в январе, по предварительным оценкам, выдали 430 миллиардов рублей на ипотеку, что стало рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений, сообщает... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T09:03+0300
2026-02-04T09:03+0300
финансы
банки
недвижимость
москва
московская область
санкт-петербург
алексей охорзин
втб
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банки в январе, по предварительным оценкам, выдали 430 миллиардов рублей на ипотеку, что стало рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, в первый месяц 2026 года россияне получили около 430 миллиардов рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки", - говорится в сообщении. Ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на "семейную" ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Только в ВТБ число проведенных сделок по ней в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшая активность была зафиксирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, совокупно обеспечивших порядка 40% от общего числа сделок, отмечает ВТБ. "Традиционный сценарий "декабрьский ажиотаж – январское затишье" в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали ее в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту", – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Минфин РФ в октябре минувшего года сообщил, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке - по одному на каждого из супругов - теперь оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, недвижимость, москва, московская область, санкт-петербург, алексей охорзин, втб, минфин
Финансы, Банки, Недвижимость, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Охорзин, ВТБ, Минфин
09:03 04.02.2026
 
Банки выдали рекордные 430 миллиардов рублей на ипотеку в январе

ВТБ: банки выдали рекордные за историю наблюдений 430 млрд руб на ипотеку в январе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банки в январе, по предварительным оценкам, выдали 430 миллиардов рублей на ипотеку, что стало рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в первый месяц 2026 года россияне получили около 430 миллиардов рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки", - говорится в сообщении.
Ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на "семейную" ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Только в ВТБ число проведенных сделок по ней в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшая активность была зафиксирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, совокупно обеспечивших порядка 40% от общего числа сделок, отмечает ВТБ.
"Традиционный сценарий "декабрьский ажиотаж – январское затишье" в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали ее в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту", – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Минфин РФ в октябре минувшего года сообщил, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке - по одному на каждого из супругов - теперь оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
 
ФинансыБанкиНедвижимостьМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлексей ОхорзинВТБМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала