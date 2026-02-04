https://1prime.ru/20260204/yuan-867175739.html
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,12 рубля
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,12 рубля - 04.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,12 рубля
Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T10:06+0300
2026-02-04T10:06+0300
2026-02-04T10:06+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,12 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торговой сессии вырос до 11,12 рубля
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.