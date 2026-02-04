https://1prime.ru/20260204/yuan-867176553.html

ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 17,7 миллиарда рублей

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 3 февраля составил 17,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 04.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 3 февраля составил 17,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал, что с 16 января по 5 февраля продаст валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день. ЦБ в конце декабря сообщал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

