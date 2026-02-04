Курс юаня перешел к снижению после новостей от Минфина

https://1prime.ru/20260204/yuan-867182471.html

2026-02-04T13:52+0300

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля перешел к снижению после новостей от Минфина РФ о сохранении больших продаж валюты в рамках работы с ФНБ, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.20 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,05 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,03-11,14 рубля. Юань все-таки преодолел сопротивление 11 рублей и даже закрыл вторник совсем рядом со следующей преградой 11,1 рубля, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Фундаментально рубль должен слабеть, но это не отменяет сценариев его резкого укрепления при появлении позитивных геополитических поводов", - добавляет он. Активность торгов по большинству ключевых валютных инструментов на Московской бирже снизилась, отражая снижение как предложения валют, так и спекулятивной активности, что естественно ввиду растущей неуверенности участников рынка в итогах очередного раунда переговоров по Украине, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Курс юаня сегодня может перейти к проторговке диапазона 10,8-11,2 рубля - валютный рынок продолжит находиться в ожидании геополитических новостей, способных определить дальнейшее движение курса", - добавляет он. Впрочем, игроки рынка также обращают внимание на сообщения Минфина РФ о продажах валюты в феврале-начале марта. Они сохранятся на высоком уровне, что поддержит курс рубля и уже проявилось в развороте курса юаня вниз после 12.00 мск. Минфин РФ планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, продавая по 11,9 миллиарда рублей в день. При этом с 16 января по 5 февраля 2026 года объем продажи составляет 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день. С учетом регулярных продаж валюты в первом полугодии Центробанком в рамках зеркалирования (на 4,62 миллиарда рублей в день), суммарные ежедневные продажи сократятся на 5,2%, до 16,52 миллиарда рублей.

