https://1prime.ru/20260204/yuan-867186103.html

Юань на Мосбирже усилил падение и ушел ниже 11 рублей

Юань на Мосбирже усилил падение и ушел ниже 11 рублей - 04.02.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже усилил падение и ушел ниже 11 рублей

Курс китайской валюты по отношению к рублю в середине недели усилил падение и ушел ниже психологической отметки в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-04T17:38+0300

2026-02-04T17:38+0300

2026-02-04T17:38+0300

рынок

торги

рф

украина

абу-даби

михаил зельцер

ук альфа-капитал

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в середине недели усилил падение и ушел ниже психологической отметки в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск падал на 10 копеек (-0,9%) - до 10,99 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,96-11,14 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,68 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,977 против 6,942 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,30 рубля. Рубль на подъемеЮань на Мосбирже в среду, после трех дней роста и инерционного повышения по отношению к рублю с утра, довольно быстро перешел к снижению и во второй половине дня усилил падение. Курс ушел ниже ключевого уровня в 11 рублей. "Вторая встреча по Украине началась в Абу-Даби. Любое движение к компромиссу способно резко усилить рубль", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,94% на предыдущих торгах. Игроки рынка обратили внимание и на новости Минфина РФ. Ведомство планирует с 6 февраля по 5 марта 2026 года продажу валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, продавая по 11,9 миллиарда рублей в день. При этом с 16 января по 5 февраля 2026 года объем продажи составляет 192,1 миллиарда рублей, по 12,8 миллиарда рублей в день. С учетом регулярных продаж валюты в первом квартале Центробанком в рамках зеркалирования (на 4,62 миллиарда рублей в день), суммарные ежедневные продажи сократятся всего на 5,2% до - 16,52 миллиарда рублей. ПрогнозыНесмотря на снижение объема валютных интервенций в феврале, в масштабах всего российского валютного рынка поступление дополнительного объема предложения валюты в эквиваленте 16,5 миллиарда рублей в день является существенной величиной, что будет оказывать поддержку рублю, считает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что рубль продолжит консолидацию в узком диапазоне 76-82 рубля за доллар", - добавляет она. Рубль пытается сопротивляться давлению, отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Однако доллар в ближайшие дни может предпринять попытку выхода из затяжной нисходящей формации. По факту прорыва преграды могут быть быстрые "круглые" 80 рублей. Это ориентир до конца месяца", - добавляет он.

рф

украина

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, украина, абу-даби, михаил зельцер, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"