Юрист объяснил, когда договор дарения надежнее завещания

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Дарение и завещание - разные вещи, однако многие считают, что в случае наследования договор дарения надежнее. Так ли это, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев. “Дарение требует точного указания на предмет договора. На этот счет есть прямые указания статьи 572 ГК РФ. Во-первых, нельзя в договоре дарения обещать подарить все или часть имущества. Для этих целей как раз подходит завещание. Во-вторых, прямо указано на ничтожность договора дарения, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя”, - указал он. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании. То есть, проще написать обычное завещание. “Кроме того, не будем забывать, что признание недействительным завещания также не является чем-то уникальным. Признать договор дарения недействительным можно по той же методике. Да, оспаривают реже, но они и реже применяются, а вовсе не как-то по-особому защищены. Часто дарение выбирают родители, когда хотят передать что-то молодоженам”, - добавил он. В целом договор дарения имеет смысл, если наследодатель уверен в своем наследнике и в том, что отношения с ним сохранятся. Либо он непременно хочет передать недвижимость уже сейчас. Но если одариваемый не близкий родственник дарителя, ему придется заплатить налог с подарка. Если добросовестность наследника вызывает сомнения или вы не хотите сообщать ему раньше времени о своем решении, лучше предпочесть завещание. Так вы сохраните право на проживание в своей квартире, заключил Андрей Моисеев.
