2026-02-04T03:03+0300
2026-02-04T03:03+0300
общество
андрей моисеев
завещание
договор
общество , андрей моисеев, завещание, договор
Общество , Андрей Моисеев, завещание, договор
03:03 04.02.2026
 
Юрист объяснил, когда договор дарения надежнее завещания

Юрист Моисеев: договор дарения надежнее завещания, если вы доверяете наследнику

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaКошелек, деньги
Кошелек, деньги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Дарение и завещание - разные вещи, однако многие считают, что в случае наследования договор дарения надежнее. Так ли это, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
“Дарение требует точного указания на предмет договора. На этот счет есть прямые указания статьи 572 ГК РФ. Во-первых, нельзя в договоре дарения обещать подарить все или часть имущества. Для этих целей как раз подходит завещание. Во-вторых, прямо указано на ничтожность договора дарения, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя”, - указал он.
К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании. То есть, проще написать обычное завещание.
“Кроме того, не будем забывать, что признание недействительным завещания также не является чем-то уникальным. Признать договор дарения недействительным можно по той же методике. Да, оспаривают реже, но они и реже применяются, а вовсе не как-то по-особому защищены. Часто дарение выбирают родители, когда хотят передать что-то молодоженам”, - добавил он.
В целом договор дарения имеет смысл, если наследодатель уверен в своем наследнике и в том, что отношения с ним сохранятся. Либо он непременно хочет передать недвижимость уже сейчас. Но если одариваемый не близкий родственник дарителя, ему придется заплатить налог с подарка.
Если добросовестность наследника вызывает сомнения или вы не хотите сообщать ему раньше времени о своем решении, лучше предпочесть завещание. Так вы сохраните право на проживание в своей квартире, заключил Андрей Моисеев.
 
Заголовок открываемого материала