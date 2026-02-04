Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне роста спроса на надежные активы - 04.02.2026
https://1prime.ru/20260204/zoloto-867175056.html
Золото дорожает на фоне роста спроса на надежные активы
Золото дорожает на фоне роста спроса на надежные активы - 04.02.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне роста спроса на надежные активы
Биржевая стоимость золота в среду утром растет более чем на 3% на фоне увеличения спроса на "активы-убежища" после выхода геополитических новостей, следует из... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T09:15+0300
2026-02-04T09:15+0300
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в среду утром растет более чем на 3% на фоне увеличения спроса на "активы-убежища" после выхода геополитических новостей, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 164,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,33%, до 5 099,39 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,17% - до 87,61 доллара за унцию. Опасения вокруг геополитической ситуации в мире могут повышать спрос на надежные активы, в том числе золото. Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей. "Золото вернулось к ключевому уровню в 5 000 долларов... Геополитическая напряженность повысила привлекательность драгоценного металла как "актива-убежища" после того, как американские войска сбили иранский беспилотник", - заявил агентству Рейтер старший аналитик брокерской компании Reliance Securities Джигар Триведи (Jigar Trivedi).
сша
рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
09:15 04.02.2026
 
Золото дорожает на фоне роста спроса на надежные активы

Цена золота выросла более чем на 3% на фоне роста спроса на надежные активы

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в среду утром растет более чем на 3% на фоне увеличения спроса на "активы-убежища" после выхода геополитических новостей, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 164,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,33%, до 5 099,39 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,17% - до 87,61 доллара за унцию.
Опасения вокруг геополитической ситуации в мире могут повышать спрос на надежные активы, в том числе золото. Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей.
"Золото вернулось к ключевому уровню в 5 000 долларов... Геополитическая напряженность повысила привлекательность драгоценного металла как "актива-убежища" после того, как американские войска сбили иранский беспилотник", - заявил агентству Рейтер старший аналитик брокерской компании Reliance Securities Джигар Триведи (Jigar Trivedi).
 
РынокТоргиСШАComex
 
 
