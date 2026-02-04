https://1prime.ru/20260204/zoloto-867183643.html

Эксперт рассказал, что будет с ценой золота после резкого спада

Эксперт рассказал, что будет с ценой золота после резкого спада

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото и других драгметаллов постепенно растут после резкого отката, их дальнейшая стоимость будет во многом зависеть от увеличения или спада напряженности на международной арене, следует из слов эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской. В самом конце января биржевая цена на золото упала ниже 4 800 долларов за тройскую унцию после рекорда, достигнутого в конце января, на уровне 5 626 долларов за унцию. Но с началом новой недели драгметаллы постепенно начали дорожать в попытках коррекции. Так, ранее в среду цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5 111 долларов за унцию. Рокотянская отметила, что цена золото пока "нащупала поддержку" на уровне 4 500 долларов за тройскую унцию и отскочила от нее наверх. "После сильной волны роста котировки редко сразу переходят в полноценную коррекцию. Сначала происходит резкий откат... Это первая ласточка возможного завершения тренда. Затем цена почти всегда отскакивает наверх. Может даже пойти на повторный тест достигнутого максимума. Далее рынок начинает искать баланс, переходя к боковой консолидации", - объяснила эксперт. По словам Рокотянской, после этого цена определяется с дальнейшим движением - либо тренд продолжает, либо переходит к более глубокой коррекции. Все остальные драгметаллы — серебро, платина, палладий - во многом следуют за ценовой динамикой золота, уточнила аналитик. "В том росте, который мы наблюдали в последние месяцы, высока доля именно "геополитического" фактора. Например, позитивное для всех сторон урегулирование российско-украинского конфликта - возможный триггер для более глубокой коррекции в золоте и драгметаллах", - также отметила Рокотянская. За прошлый год цена на золото выросла в 1,6 раза. Серебро за тот же период подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%.

