Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, что будет с ценой золота после резкого спада - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/zoloto-867183643.html
Эксперт рассказал, что будет с ценой золота после резкого спада
Эксперт рассказал, что будет с ценой золота после резкого спада - 04.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что будет с ценой золота после резкого спада
Мировые цены на золото и других драгметаллов постепенно растут после резкого отката, их дальнейшая стоимость будет во многом зависеть от увеличения или спада... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T15:04+0300
2026-02-04T15:04+0300
рынок
"бкс мир инвестиций"
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото и других драгметаллов постепенно растут после резкого отката, их дальнейшая стоимость будет во многом зависеть от увеличения или спада напряженности на международной арене, следует из слов эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской. В самом конце января биржевая цена на золото упала ниже 4 800 долларов за тройскую унцию после рекорда, достигнутого в конце января, на уровне 5 626 долларов за унцию. Но с началом новой недели драгметаллы постепенно начали дорожать в попытках коррекции. Так, ранее в среду цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5 111 долларов за унцию. Рокотянская отметила, что цена золото пока "нащупала поддержку" на уровне 4 500 долларов за тройскую унцию и отскочила от нее наверх. "После сильной волны роста котировки редко сразу переходят в полноценную коррекцию. Сначала происходит резкий откат... Это первая ласточка возможного завершения тренда. Затем цена почти всегда отскакивает наверх. Может даже пойти на повторный тест достигнутого максимума. Далее рынок начинает искать баланс, переходя к боковой консолидации", - объяснила эксперт. По словам Рокотянской, после этого цена определяется с дальнейшим движением - либо тренд продолжает, либо переходит к более глубокой коррекции. Все остальные драгметаллы — серебро, платина, палладий - во многом следуют за ценовой динамикой золота, уточнила аналитик. "В том росте, который мы наблюдали в последние месяцы, высока доля именно "геополитического" фактора. Например, позитивное для всех сторон урегулирование российско-украинского конфликта - возможный триггер для более глубокой коррекции в золоте и драгметаллах", - также отметила Рокотянская. За прошлый год цена на золото выросла в 1,6 раза. Серебро за тот же период подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, "бкс мир инвестиций", comex
Рынок, "БКС Мир инвестиций", Comex
15:04 04.02.2026
 
Эксперт рассказал, что будет с ценой золота после резкого спада

Рокотянская: цены на золото и других драгметаллов постепенно растут после резкого отката

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на золото и других драгметаллов постепенно растут после резкого отката, их дальнейшая стоимость будет во многом зависеть от увеличения или спада напряженности на международной арене, следует из слов эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской.
В самом конце января биржевая цена на золото упала ниже 4 800 долларов за тройскую унцию после рекорда, достигнутого в конце января, на уровне 5 626 долларов за унцию. Но с началом новой недели драгметаллы постепенно начали дорожать в попытках коррекции. Так, ранее в среду цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5 111 долларов за унцию.
Рокотянская отметила, что цена золото пока "нащупала поддержку" на уровне 4 500 долларов за тройскую унцию и отскочила от нее наверх.
"После сильной волны роста котировки редко сразу переходят в полноценную коррекцию. Сначала происходит резкий откат... Это первая ласточка возможного завершения тренда. Затем цена почти всегда отскакивает наверх. Может даже пойти на повторный тест достигнутого максимума. Далее рынок начинает искать баланс, переходя к боковой консолидации", - объяснила эксперт.
По словам Рокотянской, после этого цена определяется с дальнейшим движением - либо тренд продолжает, либо переходит к более глубокой коррекции.
Все остальные драгметаллы — серебро, платина, палладий - во многом следуют за ценовой динамикой золота, уточнила аналитик.
"В том росте, который мы наблюдали в последние месяцы, высока доля именно "геополитического" фактора. Например, позитивное для всех сторон урегулирование российско-украинского конфликта - возможный триггер для более глубокой коррекции в золоте и драгметаллах", - также отметила Рокотянская.
За прошлый год цена на золото выросла в 1,6 раза. Серебро за тот же период подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%.
 
Рынок"БКС Мир инвестиций"Comex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала