Всемирный совет по золоту озвучил недостатки инвестирования в этот металл - 04.02.2026
Всемирный совет по золоту озвучил недостатки инвестирования в этот металл
Всемирный совет по золоту озвучил недостатки инвестирования в этот металл - 04.02.2026, ПРАЙМ
Всемирный совет по золоту озвучил недостатки инвестирования в этот металл
Инвестирование в золото имеет ряд недостатков: в отличие от ряда других активов, оно не обеспечивает регулярный доход, а его стоимость подвержена волатильности, | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T18:36+0300
2026-02-04T18:36+0300
рынок
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Инвестирование в золото имеет ряд недостатков: в отличие от ряда других активов, оно не обеспечивает регулярный доход, а его стоимость подвержена волатильности, пусть и не такой заметной, как у некоторых фондовых индексов, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Широко распространенным недостатком золота является то, что оно не обеспечивает регулярный доход, в отличие от других классов активов, таких как облигации, недвижимость или даже некоторые акции компаний. Но причина проста: золото не несет кредитного риска", - отмечают авторы доклада. "Волатильность цен: золото - отличный инструмент диверсификации портфеля - не потому, что у него низкая волатильность, а потому, что оно ведет себя совершенно иначе, чем акции и облигации", - добавляют аналитики. По их словам, хотя золото менее волатильно, чем некоторые фондовые индексы, другие товары или альтернативные активы, в некоторые годы металл показывал рост почти на 30% (2010 год), а в другие годы - падение почти на 30% (2013 год).
2026
рынок, финансы
Рынок, Финансы
18:36 04.02.2026
 
Всемирный совет по золоту озвучил недостатки инвестирования в этот металл

WGC: инвестирование в золото не обеспечивает регулярный доход

Золотые слитки
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Инвестирование в золото имеет ряд недостатков: в отличие от ряда других активов, оно не обеспечивает регулярный доход, а его стоимость подвержена волатильности, пусть и не такой заметной, как у некоторых фондовых индексов, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Широко распространенным недостатком золота является то, что оно не обеспечивает регулярный доход, в отличие от других классов активов, таких как облигации, недвижимость или даже некоторые акции компаний. Но причина проста: золото не несет кредитного риска", - отмечают авторы доклада.
"Волатильность цен: золото - отличный инструмент диверсификации портфеля - не потому, что у него низкая волатильность, а потому, что оно ведет себя совершенно иначе, чем акции и облигации", - добавляют аналитики.
По их словам, хотя золото менее волатильно, чем некоторые фондовые индексы, другие товары или альтернативные активы, в некоторые годы металл показывал рост почти на 30% (2010 год), а в другие годы - падение почти на 30% (2013 год).
 
