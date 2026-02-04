https://1prime.ru/20260204/zoloto-867187116.html

Всемирный совет по золоту озвучил недостатки инвестирования в этот металл

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Инвестирование в золото имеет ряд недостатков: в отличие от ряда других активов, оно не обеспечивает регулярный доход, а его стоимость подвержена волатильности, пусть и не такой заметной, как у некоторых фондовых индексов, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Широко распространенным недостатком золота является то, что оно не обеспечивает регулярный доход, в отличие от других классов активов, таких как облигации, недвижимость или даже некоторые акции компаний. Но причина проста: золото не несет кредитного риска", - отмечают авторы доклада. "Волатильность цен: золото - отличный инструмент диверсификации портфеля - не потому, что у него низкая волатильность, а потому, что оно ведет себя совершенно иначе, чем акции и облигации", - добавляют аналитики. По их словам, хотя золото менее волатильно, чем некоторые фондовые индексы, другие товары или альтернативные активы, в некоторые годы металл показывал рост почти на 30% (2010 год), а в другие годы - падение почти на 30% (2013 год).

