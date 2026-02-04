https://1prime.ru/20260204/zoloto-867188338.html
Россия поставила Гонконгу золото на максимальную за все время сумму
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Гонконг в прошлом году приобрел у России золота на максимальную за все время сумму - 10,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской таможни. Поставки золота в прошлом году подскочили вдвое - до 10,5 миллиарда с 5,2 миллиарда долларов годом ранее. Сумма прошлогодних поставок стала максимальной за все время ведения статистики. При этом крупнейшим поставщиком золота в Гонконг были ОАЭ - их экспорт достиг 27,9 миллиарда долларов. Далее идет Китай с 15,4 миллиарда долларов, а затем Япония с 13 миллиардами долларов. Россия стала четвертой, а замыкает пятерку Австралия с 8,8 миллиарда долларов.
