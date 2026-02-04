Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила Гонконгу золото на максимальную за все время сумму - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260204/zoloto-867188338.html
Россия поставила Гонконгу золото на максимальную за все время сумму
Россия поставила Гонконгу золото на максимальную за все время сумму - 04.02.2026, ПРАЙМ
Россия поставила Гонконгу золото на максимальную за все время сумму
Гонконг в прошлом году приобрел у России золота на максимальную за все время сумму - 10,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T19:43+0300
2026-02-04T19:43+0300
экономика
россия
гонконг
оаэ
китай
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Гонконг в прошлом году приобрел у России золота на максимальную за все время сумму - 10,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской таможни. Поставки золота в прошлом году подскочили вдвое - до 10,5 миллиарда с 5,2 миллиарда долларов годом ранее. Сумма прошлогодних поставок стала максимальной за все время ведения статистики. При этом крупнейшим поставщиком золота в Гонконг были ОАЭ - их экспорт достиг 27,9 миллиарда долларов. Далее идет Китай с 15,4 миллиарда долларов, а затем Япония с 13 миллиардами долларов. Россия стала четвертой, а замыкает пятерку Австралия с 8,8 миллиарда долларов.
гонконг
оаэ
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гонконг, оаэ, китай, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, ГОНКОНГ, ОАЭ, КИТАЙ, Мировая экономика
19:43 04.02.2026
 
Россия поставила Гонконгу золото на максимальную за все время сумму

Россия в 2025 году поставила Гонконгу золота на рекордные $10 млрд

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Гонконг в прошлом году приобрел у России золота на максимальную за все время сумму - 10,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской таможни.
Поставки золота в прошлом году подскочили вдвое - до 10,5 миллиарда с 5,2 миллиарда долларов годом ранее. Сумма прошлогодних поставок стала максимальной за все время ведения статистики.
При этом крупнейшим поставщиком золота в Гонконг были ОАЭ - их экспорт достиг 27,9 миллиарда долларов. Далее идет Китай с 15,4 миллиарда долларов, а затем Япония с 13 миллиардами долларов. Россия стала четвертой, а замыкает пятерку Австралия с 8,8 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯГОНКОНГОАЭКИТАЙМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала