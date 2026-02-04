https://1prime.ru/20260204/zoloto-867190743.html
Цены на золото снижаются после утреннего роста
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Цены на золото в среду вечером символически снижаются в рамках коррекции после заметного утреннего роста, следует из данных торгов. По состоянию на 20.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05% - до 4932,46 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,78% - до 84,780 доллара за унцию. Утром в среду цена апрельского фьючерса на золото росла более чем на 3%. Ценовой максимум составил 5111 долларов за унцию. Аналитики отмечают фактор естественной корректировки цен после резких колебаний. "Когда происходит такое резкое движение, обычно следует небольшой отскок", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Marex Эдвард Мейр (Edward Meir). По его мнению, золото может находиться в начале консолидации и в ближайшие недели торговаться в ограниченном диапазоне, без сильных скачков. В числе факторов, влияющих на рынок, эксперты также отмечают геополитическую неопределенность в мире и вышедшую ранее в среду макроэкономическую статистику по США. "...Иран и США должны провести переговоры в Омане в пятницу, несмотря на сохраняющуюся напряженность после того, как американские военные заявили, что сбили иранский беспилотник... Рост числа рабочих мест в частном секторе США не оправдал ожиданий...", - отмечают аналитики агентства Рейтер.
