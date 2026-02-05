https://1prime.ru/20260205/aes-867194662.html

АЭС "Пакш-2" официально получит статус строящейся

БУДАПЕШТ, 5 фев - ПРАЙМ. Церемония заливки "первого бетона" в основание нового энергоблока состоится на площадке венгерской АЭС "Пакш", расширяемой по российской технологии, в присутствии главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после чего новая АЭС "Пакш-2" официально приобретет статус строящейся. АЭС "Пакш-2" - первая атомная электростанция, которую в XXI веке начинают строить в Европе с участием России. Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200, означает старт сооружения всего нового энергоблока и фактическое начало строительства АЭС. После заливки первого бетона АЭС "Пакш-2" официально получит статус крупнейшей атомной стройки в Европе и крупнейшего российского проекта на европейском континенте. Изначально "первый бетон" должен был быть залит раньше, но заливка была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. Сийярто заявлял, что подготовку к заливке "первого бетона" после снятия санкций удалось ускорить. После выдачи венгерским регулятором лицензии на строительство АЭС на стройплощадке были проведены работы по подготовке к "первому бетону": возведение противофильтрационной завесы, укрепление грунта, разработка котлована и арматуры. Летом 2025 года на стройплощадку была доставлена "ловушка расплава" для последующей установки под ректором, корпус реактора изготавливается в России. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Евросоюза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

