Рынок акций снижается
Российский рынок акций снижается на ряде факторов
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга заметное снижение на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.48 мск падает на 1,64% относительно предыдущего закрытия, до 2 730,78 пункта.
В четверг индекс Мосбиржи торгуется в "красной" зоне, а к середине торговой сессии бенчмарк опустился ниже линии поддержки 2750 пунктов, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Давление на рынок усилили свежие данные Росстата об ускорении инфляции, слабая динамика внешних площадок и сырья - котировки Brent опустились к 68,5 доллара за баррель, а цены на металлы продолжают корректироваться вниз", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет сейчас на 1,25%, до 68,6 доллара за баррель.
Инфляция в России с начала года значительно ускорилась: только за первую неделю февраля рост цен составил 0,2%, а годовой показатель увеличился до 6,46% по методике ЦБ, это усиливает ожидания, что Банк России на ближайшем заседании 13 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16%, несмотря на дискуссии о дальнейшей траектории монетарной политики, добавил Магомедов.
"Динамика индекса Мосбиржи сегодня и до конца недели будет определена итогом переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Большинство экспертов и участников рынка пока не ждут каких-то серьезных прорывов от переговорного процесса. Однако, даже определенное их конструктивное завершение способно вернуть позитив на рынок. Волатильность рынка останется повышенной", - комментирует Муштаков.
Ближайшей линией поддержки для индекса Мосбиржи сейчас выступает уровень 2700 пунктов, сопротивление – 2800, заключил эксперт.