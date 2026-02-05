https://1prime.ru/20260205/aktsii-867212688.html

Рынок акций снижается

Рынок акций снижается - 05.02.2026, ПРАЙМ

Рынок акций снижается

Российский рынок акций демонстрирует днем четверга заметное снижение на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T15:02+0300

2026-02-05T15:02+0300

2026-02-05T15:02+0300

рынок

торги

акции

абу-даби

украина

сша

мосбиржа

росстат

риком-траст

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга заметное снижение на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск падает на 1,64% относительно предыдущего закрытия, до 2 730,78 пункта. В четверг индекс Мосбиржи торгуется в "красной" зоне, а к середине торговой сессии бенчмарк опустился ниже линии поддержки 2750 пунктов, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Покупки сегодня ограничены неопределенностью в отношении трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби, а также данными по инфляции, опубликованными Росстатом накануне", - рассказал эксперт. "Давление на рынок усилили свежие данные Росстата об ускорении инфляции, слабая динамика внешних площадок и сырья - котировки Brent опустились к 68,5 доллара за баррель, а цены на металлы продолжают корректироваться вниз", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет сейчас на 1,25%, до 68,6 доллара за баррель. Инфляция в России с начала года значительно ускорилась: только за первую неделю февраля рост цен составил 0,2%, а годовой показатель увеличился до 6,46% по методике ЦБ, это усиливает ожидания, что Банк России на ближайшем заседании 13 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16%, несмотря на дискуссии о дальнейшей траектории монетарной политики, добавил Магомедов. В лидерах снижения котировок - акции "Эн+" (−4,04%), ТГК 1 (−3,59%), "Русснефти" (−3,25%), "Юнипро" (−3,16%) и "Новабева" (−3,1%). В лидерах роста стоимости - акции "Мосэнерго" (+0,56%), ОГК-2 (+0,45%), "Инарктики" (+0,35%), "Самолета" (+0,27%) и ПИКа (+0,24%). "Динамика индекса Мосбиржи сегодня и до конца недели будет определена итогом переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Большинство экспертов и участников рынка пока не ждут каких-то серьезных прорывов от переговорного процесса. Однако, даже определенное их конструктивное завершение способно вернуть позитив на рынок. Волатильность рынка останется повышенной", - комментирует Муштаков. Ближайшей линией поддержки для индекса Мосбиржи сейчас выступает уровень 2700 пунктов, сопротивление – 2800, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20260205/serebro-867201691.html

абу-даби

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, абу-даби, украина, сша, мосбиржа, росстат, риком-траст