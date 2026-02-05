Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.02.2026 Рынок акций снижается
Рынок акций снижается
2026-02-05T15:02+0300
2026-02-05T15:02+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга заметное снижение на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск падает на 1,64% относительно предыдущего закрытия, до 2 730,78 пункта. В четверг индекс Мосбиржи торгуется в "красной" зоне, а к середине торговой сессии бенчмарк опустился ниже линии поддержки 2750 пунктов, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Покупки сегодня ограничены неопределенностью в отношении трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби, а также данными по инфляции, опубликованными Росстатом накануне", - рассказал эксперт. "Давление на рынок усилили свежие данные Росстата об ускорении инфляции, слабая динамика внешних площадок и сырья - котировки Brent опустились к 68,5 доллара за баррель, а цены на металлы продолжают корректироваться вниз", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет сейчас на 1,25%, до 68,6 доллара за баррель. Инфляция в России с начала года значительно ускорилась: только за первую неделю февраля рост цен составил 0,2%, а годовой показатель увеличился до 6,46% по методике ЦБ, это усиливает ожидания, что Банк России на ближайшем заседании 13 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16%, несмотря на дискуссии о дальнейшей траектории монетарной политики, добавил Магомедов. В лидерах снижения котировок - акции "Эн+" (−4,04%), ТГК 1 (−3,59%), "Русснефти" (−3,25%), "Юнипро" (−3,16%) и "Новабева" (−3,1%). В лидерах роста стоимости - акции "Мосэнерго" (+0,56%), ОГК-2 (+0,45%), "Инарктики" (+0,35%), "Самолета" (+0,27%) и ПИКа (+0,24%). "Динамика индекса Мосбиржи сегодня и до конца недели будет определена итогом переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Большинство экспертов и участников рынка пока не ждут каких-то серьезных прорывов от переговорного процесса. Однако, даже определенное их конструктивное завершение способно вернуть позитив на рынок. Волатильность рынка останется повышенной", - комментирует Муштаков. Ближайшей линией поддержки для индекса Мосбиржи сейчас выступает уровень 2700 пунктов, сопротивление – 2800, заключил эксперт.
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга заметное снижение на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.48 мск падает на 1,64% относительно предыдущего закрытия, до 2 730,78 пункта.
В четверг индекс Мосбиржи торгуется в "красной" зоне, а к середине торговой сессии бенчмарк опустился ниже линии поддержки 2750 пунктов, комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Покупки сегодня ограничены неопределенностью в отношении трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби, а также данными по инфляции, опубликованными Росстатом накануне", - рассказал эксперт.
"Давление на рынок усилили свежие данные Росстата об ускорении инфляции, слабая динамика внешних площадок и сырья - котировки Brent опустились к 68,5 доллара за баррель, а цены на металлы продолжают корректироваться вниз", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Так, апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет сейчас на 1,25%, до 68,6 доллара за баррель.
Инфляция в России с начала года значительно ускорилась: только за первую неделю февраля рост цен составил 0,2%, а годовой показатель увеличился до 6,46% по методике ЦБ, это усиливает ожидания, что Банк России на ближайшем заседании 13 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16%, несмотря на дискуссии о дальнейшей траектории монетарной политики, добавил Магомедов.
В лидерах снижения котировок - акции "Эн+" (−4,04%), ТГК 1 (−3,59%), "Русснефти" (−3,25%), "Юнипро" (−3,16%) и "Новабева" (−3,1%). В лидерах роста стоимости - акции "Мосэнерго" (+0,56%), ОГК-2 (+0,45%), "Инарктики" (+0,35%), "Самолета" (+0,27%) и ПИКа (+0,24%).
"Динамика индекса Мосбиржи сегодня и до конца недели будет определена итогом переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Большинство экспертов и участников рынка пока не ждут каких-то серьезных прорывов от переговорного процесса. Однако, даже определенное их конструктивное завершение способно вернуть позитив на рынок. Волатильность рынка останется повышенной", - комментирует Муштаков.
Ближайшей линией поддержки для индекса Мосбиржи сейчас выступает уровень 2700 пунктов, сопротивление – 2800, заключил эксперт.
 
Заголовок открываемого материала