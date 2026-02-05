https://1prime.ru/20260205/appartamenty-867206513.html

В России вырос спрос на туристические апартаменты

В России вырос спрос на туристические апартаменты

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Спрос туристов на посуточную аренду апартаментов в России в 2025 году увеличился на 55%, говорится в совместном исследовании платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Спрос на туристические апартаменты в 2025 году вырос в полтора раза... Анализ показал, что за год спрос на посуточную недвижимость вырос на 55%. Апартаменты продолжают укреплять позиции как универсальное решение для поездок разного типа", - говорится в исследовании. По данным аналитиков, наибольший прирост бронирований зафиксирован в небольших городах, таких как Нальчик и Майкоп, где количество заказов увеличилось более чем в 3,3 раза. В Пензе и Батайске спрос вырос примерно в 1,6 раза, а в Набережных Челнах и Нижневартовске – почти в 2,5 раза. Средний чек за ночь в апартаментах за год вырос на 8% и составил 3,5 тысячи рублей. Согласно исследованию, самым дорогим направлением стал горнолыжный курорт "Шерегеш", где средняя цена составила 9 тысяч рублей за ночь. В число направлений с наиболее высокой стоимостью посуточной аренды вошли и другие горнолыжные курорты - "Терскол" и "Красная Поляна" со стоимостью 7,5 и 6 тысяч рублей за ночь соответственно. В то же время в список самых бюджетных бронирований апартаментов, составленный аналитиками, вошли Братск, Магнитогорск, Армавир, Оренбург, Сызрань, Сыктывкар, Брянск, Кемерово, Барнаул и Волгодонск, где цена за ночь не превышала 2,7 тысячи рублей. В этих городах апартаменты в первую очередь востребованы для краткосрочных поездок, транзитных остановок и частных визитов. Эксперты отдельно отметили рост популярности апартаментов для деловых поездок - число таких бронирований за год увеличилось на 25%. "Апартаменты становятся более качественными и лучше оснащенными, часто не уступая отелям по уровню комфорта и при этом оставаясь более доступными по цене", - отметила исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко. "Лидером по приросту деловых бронирований апартаментов в прошлом году стал Ростов-на-Дону, где количество заказов увеличилось на 70% за год. Существенная динамика также зафиксирована в Якутске (+63%), Волгограде (+62%), Мирном (+57%), Нижнем Новгороде (+56%), Хабаровске (+50%), Ноябрьске (+44%), Владивостоке и Южно-Сахалинске (по +40%), а также Сургуте (+38%)", - говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что больше всего апартаментов для командировок бронируют в крупных деловых и промышленных городах РФ. Традиционно в числе таких городов остаются Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Новый Уренгой, Уфа и Краснодар. А самые высокие средние чеки на аренду жилья для командированных сотрудников пришлись на туристические направления. К ним относятся Светлогорск, Сириус, Сочи, Нижний Новгород, Москва, Владивосток, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Мирный и Южно-Сахалинск.

