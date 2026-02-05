https://1prime.ru/20260205/atr-867206757.html

Фондовые индексы АТР в основном уменьшились

Фондовые индексы АТР в основном уменьшились - 05.02.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном уменьшились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T12:03+0300

2026-02-05T12:03+0300

2026-02-05T12:03+0300

рынок

торги

азиатско-тихоокеанский регион

азия

сеул

shenzhen composite

hang seng index

kospi

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,64%, до 4 075,92 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – сократился на 1,3%, до 2 650,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,14%, до 26 885,24 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 3,86%, до 5 163,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,43%, до 8 889,2 пункта, японский Nikkei 225 – уменьшился на 0,88%, до 53 818,04 пункта. Сдержать торги в Азии могла динамика американских бирж. В среду основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном сократились, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 1,51%. Наиболее заметно оказался затронут распродажей в американском техсекторе южнокорейский рынок. Акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 5,8%, SK Hynix - на 6,4%. Рынки обратили внимание и на макростатистику четверга. Экспорт из Австралии в декабре вырос на 1% в месячном выражении, импорт – уменьшился на 0,8%, профицит торгового баланса вырос до 3,373 миллиарда австралийских долларов с 2,597 миллиарда в ноябре, прогноз предполагал профицит в 3,3 миллиарда.

https://1prime.ru/20260205/serebro-867201691.html

азиатско-тихоокеанский регион

азия

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, азия, сеул, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite