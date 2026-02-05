Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном уменьшились - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/atr-867206757.html
Фондовые индексы АТР в основном уменьшились
Фондовые индексы АТР в основном уменьшились - 05.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном уменьшились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T12:03+0300
2026-02-05T12:03+0300
рынок
торги
азиатско-тихоокеанский регион
азия
сеул
shenzhen composite
hang seng index
kospi
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,64%, до 4 075,92 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – сократился на 1,3%, до 2 650,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,14%, до 26 885,24 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 3,86%, до 5 163,57 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - снизился на 0,43%, до 8 889,2 пункта, японский Nikkei 225 – уменьшился на 0,88%, до 53 818,04 пункта. Сдержать торги в Азии могла динамика американских бирж. В среду основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном сократились, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 1,51%. Наиболее заметно оказался затронут распродажей в американском техсекторе южнокорейский рынок. Акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 5,8%, SK Hynix - на 6,4%. Рынки обратили внимание и на макростатистику четверга. Экспорт из Австралии в декабре вырос на 1% в месячном выражении, импорт – уменьшился на 0,8%, профицит торгового баланса вырос до 3,373 миллиарда австралийских долларов с 2,597 миллиарда в ноябре, прогноз предполагал профицит в 3,3 миллиарда.
https://1prime.ru/20260205/serebro-867201691.html
азиатско-тихоокеанский регион
азия
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, азия, сеул, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, СЕУЛ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
12:03 05.02.2026
 
Фондовые индексы АТР в основном уменьшились

Основные фондовые индексы АТР в четверг преимущественно снизились

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,64%, до 4 075,92 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – сократился на 1,3%, до 2 650,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,14%, до 26 885,24 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 3,86%, до 5 163,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,43%, до 8 889,2 пункта, японский Nikkei 225 – уменьшился на 0,88%, до 53 818,04 пункта.
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Цена на серебро ускорила снижение до десяти процентов
08:23
Сдержать торги в Азии могла динамика американских бирж. В среду основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном сократились, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 1,51%.
Наиболее заметно оказался затронут распродажей в американском техсекторе южнокорейский рынок. Акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 5,8%, SK Hynix - на 6,4%.
Рынки обратили внимание и на макростатистику четверга. Экспорт из Австралии в декабре вырос на 1% в месячном выражении, импорт – уменьшился на 0,8%, профицит торгового баланса вырос до 3,373 миллиарда австралийских долларов с 2,597 миллиарда в ноябре, прогноз предполагал профицит в 3,3 миллиарда.
 
РынокТоргиАзиатско-Тихоокеанский регионАЗИЯСЕУЛShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала